Em Manaus, 85 vagas para professores estão abertas

O prazo de contrato é até um ano, podendo ser prorrogado por igual período | Foto: Divulgação/Agência Brasil

Manaus - Professores em Manaus podem participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS). A partir desta sexta-feira (25), às 15h, os interessados poderão preencher ao formulário, somente pelo site Serviço Semed , até o dia 2 de julho.



Serão oferecidas 30 vagas para disciplina de Ciências e 55 para Matemática, com o prazo de validade de contrato até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com o subsecretário de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia, o processo está previsto na lei orçamentária do município, com recursos reservados e programados para suprir a necessidade de professores em Ciências e Matemática, já que todos os aprovados no concurso de 2018 foram convocados.



" Todos os professores aprovados no concurso de Matemática e Ciências já foram convocados e não é mais possível dobrar a carga dos professores que já estão em sala de aula. Esse processo vai permitir que a gente consiga atender as diversas turmas que estão sem professor. Estamos com recurso reservados para esse processo, dentro da lei orçamentária, tudo programado para mais essa ação da Semed " , disse Praia.

O chefe de Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia, pontua que toda a documentação deve ser entregue no prazo estabelecido, caso não seja entregue na data correta, o mesmo não será aceito, em qualquer hipótese.

Documentos

Para reenchimento de formulário de inscrição on-line, clique aqui .

1- Registro Geral - RG – frente e verso: Não serão aceitos documentos sem foto, mesmo oficiais (Certidões de Nascimento, Casamento, Título Eleitoral); Carteiras de estudantes; Carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis que não permitam identificar dados ou foto do candidato.

2- Cadastro de Pessoa Física - CPF - frente e verso.

3- Diploma de Graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Certidão de Conclusão do Curso emitida pela Instituição formadora. No caso de possuir diploma de graduação obtido em instituição de educação superior estrangeira, este deve estar revalidado no Brasil, na forma da lei – frente e verso.

4- Histórico Escolar da Graduação emitido pela instituição formador.





