TCE-AM: pagamento de inscrição para concurso é prorrogado

Amazonas - O pagamento de inscrição para o concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi prorrogado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, para o dia 5 de julho.



A prorrogação do prazo é para todas as áreas – auditoria governamental, Ministério Público de Contas, auditoria de obras públicas e auditoria de tecnologia da informação.

Com o novo prazo para pagamento, os candidatos terão mais 12 dias para efetivarem as respectivas inscrições no certame. É necessária, ainda, a reimpressão dos devidos boletos bancários, que devem ser pagos até o dia 5 de julho.

Caso o pagamento não seja efetuado até as 23h59 deste dia, o requerimento de inscrição será cancelado pela organizadora. Os pagamentos fora do prazo estipulado, pagamento do boleto em valores parciais, ou em quaisquer outros meios que não seja o boleto bancário, a inscrição também será cancelada pela FGV.

Provimento de vagas

O concurso prevê 40 vagas para provimento imediato, para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo nas áreas de Auditoria Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação, e vagas no Ministério Público de Contas, com vencimento de R$ 8.328,77 mais benefícios.

As provas serão realizadas nos dias 18 e 25 de agosto para a área de Auditoria Governamental e Ministério Público de Contas (MPC). As provas objetivas serão no dia 18 de agosto, das 08h às 11h para a área de Auditoria Governamental e, das 14h às 17h para o MPC.

Já as avaliações discursivas, serão aplicadas no dia 25 de agosto, seguindo os mesmos horários do primeiro dia de exames.



Para as áreas de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação, as provas serão nos dias 18 e 25 de agosto, das 14h às 17h.

