‘Auxílio Manauara’ é prorrogado por mais três meses e é ampliado

Manaus - O prefeito David Almeida confirmou, nesta sexta-feira (23), a prorrogação do “Auxílio Manauara” por mais três meses, conforme ele já havia sinalizado em março deste ano, caso a crise econômica provocada pela pandemia se mantivesse. A confirmação acontece junto com o início do pagamento da sexta parcela, iniciada hoje. Com isso, as 40 mil famílias que já recebem o benefício, permanecerão inseridas no programa, e outras 410 somam-se ao grupo beneficiado, recebendo R$ 200 mensais.

“Mais uma vez cumprimos o nosso compromisso com a população. O Auxílio Manauara será estendido neste primeiro momento por mais três meses e, além disso, ampliado para alcançar mais 410 famílias. Agradeço aqui ao ex-vereador Roberto Sabino pela emenda parlamentar, que possibilitou a contemplação de mais pessoas neste importante programa, que integra a rede de proteção social da Prefeitura de Manaus. No total, R$ 96 milhões passarão pelas mãos das famílias durante os 12 meses do programa, o que ameniza o sofrimento e movimenta a economia. É mais dignidade e justiça social com o dinheiro do povo voltando para o povo”, declarou o prefeito David Almeida.

A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, enfatizou que diante da crise econômica atual que atinge, principalmente, as famílias em situação de vulnerabilidade, poder garantir renda para esse público é essencial.

“O Auxílio Manauara foi um dos grandes programas de transferência de renda criado pelo prefeito David Almeida, que se somou a outros benefícios importantes para a população em situação de vulnerabilidade, como o Auxílio Aluguel Cheia 2021, também operacionalizado pela Semasc, e o Auxílio Operação Cheia 2021, gerido pelo Fundo Manaus Solidária”, afirmou Jane Mara.

Assim como nas parcelas anteriores, o benefício será pago conforme cronograma baseado no mês de nascimento do beneficiário.

23.7 (sexta-feira) – nascidos em janeiro e fevereiro

26.7 (segunda-feira) – nascidos em março e abril

27.7 (terça-feira) – nascidos em maio e junho

28.7 (quarta-feira) – nascidos julho e agosto

29.7 (quinta-feira) – nascidos em setembro e outubro

30.7 (sexta-feira) – nascidos em novembro e dezembro

Pagamento dos próximos três meses

As 40 mil famílias que já estão inseridas no programa continuarão recebendo normalmente, não sendo necessário refazer nenhum cadastro, nem se dirigir à Caixa Econômica Federal. O pagamento continuará sendo feito pelo aplicativo Caixa Tem, seguindo cronograma baseado no mês de nascimento do beneficiário.

A tabela com as datas de pagamentos dos próximos três meses será divulgada em breve na página https://auxilio.manaus.am.gov.br/

Emenda parlamentar

Por meio do redirecionamento de emenda parlamentar do ex-vereador Roberto Sabino (Pode), que destinou R$ 500 mil para o programa Auxílio Manauara, 410 novas famílias serão inseridas no benefício e passarão a receber a partir de agosto.

Os novos beneficiários fazem parte de uma lista de cadastro reserva, gerada na inscrição realizada em fevereiro e contém o nome de famílias com perfil elegível para o programa, mas que não haviam sido contempladas anteriormente por conta da limitação orçamentária.

“Se novos recursos forem aplicados ao programa, novas famílias passarão a ser inseridas no sistema. A emenda parlamentar de apenas um vereador já nos permite contemplar mais de 400 famílias. Se cada um contribuir um pouco, chegaremos a muito mais famílias”, concluiu Jane Mara Moraes.

A lista com os nomes dos novos beneficiários será publicada na primeira quinzena de agosto, no site https://auxilio.manaus.am.gov.br/

