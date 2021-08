Governo tem linhas de crédito para comerciantes impactados na pandemia

O presidente da Ciama elogiou a determinação do governador Wilson Lima em incentivar | Foto: Frederico Braga/Fecomércio AM

Manaus - Nesta sexta-feira (20/08), os presidentes da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Marcos Vinicius Castro, da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), Aluizio Barbosa, e da Federação do Comércio (Fecomércio), Aderson Frota, abriram uma tarde de divulgação das linhas de crédito especiais oferecidas pelo Governo do Estado aos comerciantes que foram impactados negativamente pela pandemia do coronavírus.

O presidente da Ciama elogiou a determinação do governador Wilson Lima em incentivar iniciativas conjuntas nesse momento de crise e, também, enfatizou o crédito Afeam Mais, que dispõe recursos a partir de R$ 50 mil, indo até R$ 2 milhões.

"Esse crédito especial para empreendedores com maior movimentação financeira, agora faz parte de uma parceria entre a Ciama e a Afeam, em que a Afeam disponibiliza o crédito e a Companhia de Desenvolvimento cadastra e elabora o projeto, dentro das exigências técnicas necessárias. Então vamos colocar nosso corpo de profissionais à disposição para atender o máximo de pessoas interessadas", comentou Barbosa.

O presidente da Fecomércio, que presidiu a live, destacou a conjuntura social em que o socorro governamental está chegando. "O comércio sofreu muito; só quem acompanhou de perto sabe. Então é uma felicidade para nós poder contribuir oferecendo o espaço da Federação e a tecnologia para essa live, que chega abrindo novas perspectivas para os comerciantes", disse Frota.

O diretor-presidente da Agência de Fomento, Marcos Vinicius Castro, afirmou que a Afeam é uma prestadora de serviços justamente para essa categoria de comerciantes e empreendedores. "Só tenho a agradecer o empenho desses dois parceiros em nos ajudar a esclarecer e levar um incentivo, um fôlego a mais para quem está precisando pagar contas, honrar a folha de pagamento e investir no seu negócio, porque precisamos dinamizar novamente a economia”.

Os especialistas da Afeam também apresentaram os microcréditos emergenciais acessados diretamente no sítio eletrônico da Agência.

Formas de Acesso

O comerciante interessado no crédito Afeam Mais pode procurar a Ciama para receber orientação geral, cadastrar documentos e acompanhar a elaboração do seu projeto. A Ciama fica na avenida Tefé, nº 3.270. Pode também ligar para (92) 2123-9977 ou entrar em contato pelo WhatsApp (92) 99507-7123, em horário comercial.

Além disso, os interessados também podem ter acesso por meio do site da Afeam, http://www.afeam.am.gov.br.





