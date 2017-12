'Busca preço Amazonas' ganha nova versão para facilitar compras de fim de ano

A ferramenta virtual foi estruturada com base em soluções gratuitas | Foto: Divulgação

O Busca Preço Amazonas, ferramenta que oferece um serviço gratuito de pesquisa dos preços praticados no comércio do Estado do Amazonas, desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (Detin), da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), ganhou nova versão para facilitar ainda mais as compras neste final de ano, quando o consumo da população aumenta.

A nova versão, que entra no ar nesta sexta-feira (22), utiliza a tecnologia de indexação para completar a busca pelo produto, mesmo que a digitação esteja errada. “Este sistema realiza a pesquisa por aproximação. Mesmo que a palavra não esteja acentuada, falte uma letra ou que a letra não esteja grafada da forma correta, o sistema localiza o item. Isso facilitará a busca, nos casos, em que não se tem certeza da forma gramatical certa”, explicou Cesar Andrade, gerente de Desenvolvimento do Detin.

Outra novidade é a concentração do raio de pesquisa na área em que o usuário estiver no momento da consulta. Ao entrar na ferramenta Busca Preço Amazonas, que fica instalada no site da Sefaz/AM, www.sefaz.am.gov.br, o internauta que estiver usando smart phone receberá uma mensagem perguntando se deseja informar sua localização. Caso responda afirmativamente, receberá os preços dos estabelecimentos que estão mais próximos dele.

“O usuário poderá direcionar sua procura para empresas que estão localizadas a 2, 5 ou até 10 quilômetros de distância. Inserimos esta opção porque muitos usuários da ferramenta não dispõem de veículo próprio para se deslocar pela cidade ou, mesmo quem está motorizado, não quer circular muito para comprar o que deseja”, pontuou Rodrigo Albuquerque, chefe do Detin.

Como a Sefaz/Am utilizou a base de georeferenciamento cedida pela Prefeitura de Manaus, somente os estabelecimentos inseridos neste banco de dados poderão ser visualizados num mapa navegável através da interface do Google Maps. Um ícone após o nome do estabelecimento indica se existe geolocalização disponível.

Desde que entrou em funcionamento, o Busca Preço Amazonas registra mais de 783 mil consultas. Os itens mais procurados são gasolina, sabonete e arroz.

Como funciona o Busca Preço

Ao digitar o nome do produto ou alguma palavra-chave, o Busca Preço Amazonas realiza a pesquisa nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) armazenadas na Sefaz/AM. O sistema exibe a listagem dos produtos encontrados a partir do menor para o maior preço.

O Busca Preço Amazonas obtém os preços a partir das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas no Amazonas e armazenadas na Sefaz/AM. Cada vez que uma NFC-e é emitida por um estabelecimento, o preço dos itens registrados na nota é inserido e atualizado no sistema.

Preços atualizados

Por padrão são exibidos os preços de notas emitidas nos últimos 30 minutos. No menu de opções, o usuário pode alterar o período da consulta de um dia até sete dias, podendo desta forma acompanhar os valores praticados.

A figura de um “foguinho” indica os preços das notas fiscais emitidas recentemente. Esta é a informação mais “quente” disponível pelo sistema. Como a atualização ocorre de hora em hora, é possível que o usuário do Busca Preço Amazonas se beneficie das promoções relâmpagos que acontecem, inesperadamente, em alguns estabelecimentos comerciais como supermercados. A informação neste caso pode ser uma grande aliada na economia doméstica.

“Quanto mais recente o preço coletado, maior a chance de ser o valor praticado no momento da consulta. Mas as informações exibidas não configuram, em nenhuma hipótese, anúncios por parte dos estabelecimentos emitentes, podendo haver alteração de preços ou indisponibilidade de produtos em qualquer momento posterior à emissão da nota fiscal”, explicou Rodrigo Albuquerque, chefe do Detin.

Estruturação da ferramenta

A ferramenta virtual foi estruturada com base em soluções gratuitas similares projetadas pelas secretarias de Fazenda de Alagoas e do Paraná, que são interativas. O usuário pode fazer a consulta no computador, no notebook, no tablet ou pelo sistema web do celular.

A consulta pode ser feita nome ou palavra-chave do produto. A base de dados da Secretaria para esta ferramenta congrega 20 milhões de itens coletados no prazo de uma semana. Diariamente, entram no sistema cerca de 700 mil NFC-e, que passam a compor este imenso banco de informações. A cada página, o sistema apresenta 12 preços de estabelecimentos com CNPJs diferentes.

Campanha Nota Fiscal Amazonense

A campanha de cidadania do Governo do Amazonas, Nota Fiscal Amazonense é uma importante aliada do Busca Preço Amazonas. Quanto mais notas o consumidor pedir, maior será a base de dados da Sefaz/AM. Estas informações permitirão que a população economize comprando nos estabelecimentos com o preço mais em conta.

Os cadastrados na campanha participam do sorteio especial com os bilhetes eletrônicos gerados para as compras efetuadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

“No dia 10 de janeiro, o Governo do Amazonas por meio da Sefaz irá sortear seis prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 50 mil. O presentão de natal chegará atrasado, mas valerá a pena esperar”, finalizou o secretário de Fazenda, Alfredo Paes.

