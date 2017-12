Bazar sustentável com preços em promoção é atração no Shopping Via Norte

O Varal Sustentável é apresentado no formato que dá nome ao projeto, ou seja, as peças de calças, bermudas, camisas, sapatos e outros objetos ficam pendurados e expostas | Foto: Divulgação

Aquele presentinho de Natal ou uma roupa diferente para a família com preços de R$ 5,00 a R$ 20,00, cada peça, é a proposta do Bazar “Varal Sustentável”, projeto da Global Shaper, instituição internacional criada pelo Banco Mundial, com unidade em Manaus, que trabalha desenvolve programas sociais e sustentáveis.



O evento acontece neste sábado, no shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte - no horário de funcionamento do empreendimento, das 9h às 23h.



O Varal Sustentável é apresentado ao público no formato que dá nome ao projeto, ou seja, as peças de calças, bermudas, camisas, sapatos e outros objetos ficam pendurados e expostas em um fio a espera dos consumidores.

Todo o dinheiro arrecadado será doado para as instituições beneficentes, como: Grupo de Apoio a Criança com Câncer do Amazonas, Abrigo Monte Salém, Liga Amazonense contra o Câncer e Casa Dona Valdiza.



“O projeto começou há uns três anos. Essa é a primeira edição dentro de um shopping visando atingir um público maior. São roupas que usaríamos. Fazemos uma triagem e as peças estão em ótimo estado de conservação. São roupas que estavam guardadas no armário e não estavam sendo usadas”, informa a integrante da Global Shaper, Paula Gabriel.





