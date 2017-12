Para fugir da crise, manauaras buscam renda com novas atividades

A Doce de Mel contabilizou 40 encomendas apenas para o Natal | Foto: Divulgação

Em tempos de crise e com o desemprego com índices cada vez mais altos, é preciso “apertar os cintos” e até mesmo se reinventar para garantir um aumento na renda. Pensando assim, muitas pessoas passam a exercer outras funções para ter um incremento financeiro nesse período de fim de ano. Há quem fature até R$ 2 mil por mês somente com a atividade secundária.



Um exemplo disso é o motorista Ednelson Souza, que exerce a profissão de motorista numa empresa privada, mas tornou-se colaborador da Uber há dois meses como forma de ter uma renda extra. Segundo ele, a opção surgiu em decorrência da crise. “Com essa situação, nos vemos obrigados a procurar outra fonte de renda, porque hoje estou empregado, mas amanhã posso não estar mais”, disse.

Com as corridas, Francisco relata que consegue arrecadar até R$2 mil por mês. “Se você quiser segurança no futuro, tem que ter o famoso ‘pé de meia’ senão, na hora em que mais precisar, não vai ter de onde tirar dinheiro”, afirmou.

Leia também: Bazar sustentável com preços em promoção é atração no Shopping Via Norte

O estudante de psicologia Gabriel Mouta, 20, uniu a vontade de ajudar estudantes à necessidade de complementar a renda. Ele começou a dar aulas particulares de matemática, física e química quando terminou o ensino médio. Seu primeiro aluno foi o primo de uma amiga e, desde então, já deu aulas para cerca de 15 alunos.

| Foto: divulgação

“A época que mais recebo alunos é no final do ano, quando precisam fazer prova de recuperação. Mas também possuo alunos ao longo do ano, cujos pais são mais preocupados em manter uma nota estável desde o início”, explicou.



O estudante conta que, apenas entre novembro e dezembro, ganhou R$ 1 mil com as aulas particulares. Normalmente, o valor cobrado por hora é de R$ 20. Ele afirma que as aulas são um complemento de renda para ele, já que não está empregado no momento. “É um valor menor que o que costuma ser cobrado por aí e acaba sendo uma vantagem para mim e para os pais que estão pagando”, declarou.

Mais ‘gostoso’

A Doce de Mel contabilizou 40 encomendas apenas durante o mês de dezembro | Foto: Divulgação

Já o investimento das irmãs Bárbara, Marcela e Mariana Villela foi para o lado das guloseimas. A venda de doces como cupcakes, brigadeiros e bolos de pote é uma opção prática a qual muitos recorrem quando se trata de renda extra.



E, para o trio, o que era um hobby passou a ser uma opção para ganhar dinheiro. As irmãs são proprietárias da Doce de Mel, doceria que vende, tradicionalmente, brigadeiros. Incentivadas pela mãe, Kuka Chaves, as irmãs criaram a marca para colocar os produtos no mercado e auxiliar na renda.

| Foto: divulgação

“Vendemos muito brigadeiro, mas como temos o Natal este mês, o foco é nos chocotones recheados e caixinhas personalizadas com pasta americana”, disse Marcela Villela. Sem mencionar valores financeiros, ela conta que, em apenas cinco dias, foram contabilizadas 40 encomendas.

A Doce de Mel contabilizou 40 encomendas apenas para o Natal | Foto: Divulgação

No entanto, o lucro é instável porque depende do número de encomendas recebidas. Além disso, a doceria sofre, como todo o comércio, os efeitos da crise econômica, que influencia diretamente no preço do material utilizado nos produtos e, consequentemente, no valor final dos doces. “O preço dos produtos que usamos sempre mudam e muitas vezes os valores se tornam instáveis”, afirmou.

Leia mais:

Prazo para sacar o Abono ano-base 2015 termina nesta quinta-feira (28)Empresa anuncia passagens aéreas em promoção para AM e Pará

Taxa do rotativo do cartão de crédito cai para 218,3% ao ano