Sine Manaus seleciona candidatos para vagas nesta terça-feira

O Sine Manaus, posto da Ouvidoria Municipal, está em busca de candidatos para vagas de motorista carreteiro (operador de Munck) e funileiro de veículos.



Os interessados com perfil desejado devem procurar o posto da Ouvidoria, nesta terça-feira, 26/12, das 8h às 11h.

Os candidatos para as duas vagas devem ter Ensino Médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada em carteira de trabalho. No caso do motorista carreteiro é necessário ter carteira de motorista nas categorias AE ou E.

Para participar da seleção, os candidatos devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

O posto do Sine Manaus da Ouvidoria fica na rua Afonso Pena, 38, Praça 14, ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

