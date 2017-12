Procon orienta consumidores para troca de presentes após o Natal

Roupas estão entre os itens mais trocados nas lojas | Foto: Michael Dantas

Passada a euforia das festas de Natal, é comum que, muitas pessoas troquem os presentes recebidos, ou por apresentarem defeitos ou terem o tamanho errado. Por isso, o Departamento de Programa Municipal de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor (Procon Manaus) alerta o cliente para os casos em que a troca é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).



O CDC descreve, em seu artigo 49, que a troca só deve ser feita caso o produto tenha saído da loja com defeito ou tenha uso inadequado. Para que a troca seja feita, o consumidor deve apresentar a nota fiscal da compra. Ela é obrigatória para produtos ou objetos comprados online. É importante destacar que as lojas não têm a obrigação de efetuar a troca apenas por conta do descontentamento de quem o ganhou.

O gerente do setor jurídico do Procon Manaus, Maurílio Brasil, orienta os consumidores a não retirar as etiquetas dos produtos, bem como não lavar caso o presente tenha sido roupas ou calçados. “Não tirar a etiqueta original das lojas é primordial, assim como não lavar peças de roupa ou calçados. Você pode experimentar, claro, mas não pode lavar nem retirar a etiqueta”, disse.

Apesar do lojista não ser obrigado, o gerente afirma que a troca da mercadoria resulta num aumento nas vendas, já que isso cria um laço entre loja e cliente, garantindo fidelidade e contentamento. “A pessoa acaba voltando para comprar outras coisas depois. Os próprios comerciantes já observaram isso”.

Entre os itens mais trocados nas lojas estão roupas e calçados, que geralmente estão expostos para os clientes, ou seja, estão sujeitos à liberalidade do estabelecimento para serem trocados ou não. Para isso, Maurílio reforça o pedido de atenção à mercadoria que se compra. “Esses produtos você pode olhar, tocar, ver de perto, identificar algum defeito antes de levar. Isso não se encaixa no perfil de liberalidade das lojas, mas algumas realizam a troca mesmo assim”, disse.

Ele alerta também para a ausência de assistência técnica no município do consumidor. Nesse caso, é de inteira responsabilidade do comerciante enviar o produto para alguma cidade em que haja assistência técnica. “O comerciante não pode deixar o cliente à mercê. Ele deve enviar o produto para a assistência”, explicou.

Em caso de produtos que apresentaram algum defeito que não pôde ser sanado após um prazo de 30 dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a troca, restituição do dinheiro ou abatimento no valor do produto.



A maioria das lojas de vestuário e calçados efetuam a troca das mercadorias se o consumidor apresentar a caixa, ou um comprovante de compra ou, ainda um selo de troca disponibilizado por alguns estabelecimentos, no período de uma semana após a compra do produto. De acordo com Maurílio, as trocas já podem ser feitas a partir do dia 26 de dezembro.

