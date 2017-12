É vantagem aderir a programas de fidelidade do cartão de crédito?

Pontos, milhas, viagens, uma infinidade de vantagens e prêmios. Programas de fidelidade parecem sempre irresistíveis. Afinal, quem não quer gastar e ainda ganhar prêmios? É aí que mora o grande risco ao se aderir a um programa de fidelidade: pensando nos prêmios e vantagens, você pode acabar gastando mais do que deve.

O retorno e a fidelidade dos clientes são um bom indicador de sucesso de uma empresa. Eles voltam porque confiam e gostam do produto, serviço, preço ou atendimento oferecidos pelo estabelecimento. Buscando estimular essa fidelidade, muitos estabelecimentos e empresas criam o que chamamos de cartão fidelidade.

O cartão fidelidade, ou programa de fidelidade, permite que o consumidor obtenha vantagens e benefícios ao comprar em determinada empresa. Entre os benefícios mais comuns estão a pontuação em milhas – que mais tarde possibilitam a compra de uma passagem aérea -, descontos em hotéis, supermercados e restaurantes, entre outros produtos e serviços.

Leia também: Após dois anos de queda, venda em shoppings cresce 6% no Natal

Além de estabelecimentos, os cartões de créditos também possuem programa de fidelidade, e os pontos que os consumidores juntam nos cartões de crédito também podem ser trocados por uma série de produtos e serviços.

No entanto, é importante que o consumidor fique atento para que não tenha mais prejuízos do que benefícios ao utilizar esse sistema. De acordo com o economista Martinho Azevedo, a fidelidade é uma estratégia de venda adotada pelas empresas para que o consumidor mantenha o crédito.

Uma das vantagens dessa prática é a utilização do crédito e mantenha o fluxo constante de crédito e pagamento, ou seja, se há movimentação do cartão, as operadoras irão lucrar com isso. Em troca, as operadoras dedicam uma pequena parcela para agradar o consumidor. Além disso, o consumidor tem um controle financeiro mais ajustado.

“O crédito é importante para o consumidor, mas deve ser usado com racionalidade para que isso não gere um problema no futuro. Caso você perca o emprego ou a fonte de renda, as consequências são perversas. Se o consumidor desse crédito atrasar, terá prejuízo com juros, que são altíssimos no Brasil”, explica.

Ele explica que a regra se aplica em parcerias entre operadoras de cartão e empresas aéreas, onde a pontuação a cada compra é uma estratégia para que o cliente continue usando ambas as partes e, como retribuição mais à frente, quando precisarem vender mais ou ocupar mais cadeiras nas aeronaves, irão fazer uma promoção onde os pontos acumulados serão convertidos em passagens aéreas.

“É importante lembrar que apesar da pontuação, nada é de graça. Você pagou antecipadamente, ao fazer várias compras para acumular pontos”, adverte.

Apesar de não existir uma lei específica para tratar do tema, o consumidor não está desprotegido. O Código de Defesa do Consumido (CDC) dá amparo e proteção para o consumidor. Segundo o chefe jurídico do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas (PROCON), Maurílio Brasil, o órgão intervém a partir do momento em que há abuso no contrato entre consumidor e fornecedor.

“O consumidor, junto ao fornecedor, celebra esse contrato e as cláusulas que irão reger essa relação de consumo. Mas se for verificada uma abusividade nessa relação, o Procon entra para equilibrar”, garante.

Por isso, é importante advertir os consumidores sobre os direitos que podem exigir quando participam desses programas, como ter meios para conferência regular dos pontos creditados e descontados e informar que é ilegal a prática de cobrar a mais por um produto porque você não participa de um determinado programa de fidelidade.





Leia mais:

Procon orienta consumidores para troca de presentes após o Natal

Para fugir da crise, manauaras buscam renda com novas atividades

Prazo para sacar o Abono ano-base 2015 termina nesta quinta-feira (28)