Mega da virada mexe com sonhos de amazonenses

Quem acertar os seis números da Mega da Virada poderá receber um prêmio de R$ 280 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O valor do prêmio mexe com o sonho dos amazonenses presentes nas filas das casas lotéricas para fazer a fezinha.

A professora Ana Lúcia Andrade diz que, caso ganhe o prêmio iria primeiro ajudar os familiares. "Eu iria ajudar os mais próximos e depois investiria em pesquisas envolvendo saúde. Talvez um laboratório para fazer pesquisas com plantas da Amazônia. Tenho esperança de encontrar na região a cura contra vários tipos de cânceres infantis", disse entusiasmada.



Já a estudante Andreia Souza disse que se tornaria uma empresária. "Eu construiria uma rede de motéis, faria uma casa de eventos, além é claro de ajudar a minha família toda, mãe, irmãos e tios mais próximos. Eu daria 10% desse prêmio para igreja evangélica também. Depois eu mudaria de estado, talvez até de país", diz brincando, que também ajudaria ao município de Iranduba, sua terra natal.

Eu compraria um freezer e encher de cerveja. Eu só iria ver o que fazer quando passasse a lombra", diz o desenvolvedor de software Nuno Guimarães, acrescentando que talvez se mudasse para sempre para Portugal .



Sorteios

O sorteio será no dia 31 de dezembro, e as apostas poderão ser feitas em todas as casas lotéricas do país até as 14h (horário de Brasília) do mesmo dia. Pessoas físicas que são correntistas da Caixa podem fazer as apostas por meio do Internet Banking.



O valor da aposta mínima, que é de seis números, é R$ 3,50. De acordo com a Caixa, quem faz a aposta mínima tem uma probabilidade de acerto de 1 para 50.063.860. Para acertar a quina, essa proporção cai para 1 em 154.518. Já a probabilidade de acerto da quadra fica em 1 para 2.332.



Quem quiser fazer a aposta máxima, que é de 15 números, terá de desembolsar R$17.517,50. Nesse caso, a probabilidade de acerto dos seis números é de 1 para 10.003. No caso da quina, as chances de acerto são de 1 para 370. Já a da quadra fica em 1 para 37.



O primeiro sorteio da Mega da Virada foi feito em 2009, quando dois ganhadores dividiram R$ 144,9 milhões. Em 2016, seis ganhadores dividiram o prêmio, no valor de R$ 220,9 milhões. De acordo com a Caixa, as apostas tinham sido feitas em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).



