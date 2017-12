Comércio liderou vagas de emprego no AM em novembro, aponta Caged

Black Friday_Centro_Amazonas Shopping_Janailton Falcão | Foto: Janailton Falcão

Dos 13 Estados que conseguiram manter um saldo positivo na geração de emprego em novembro, quando o país perdeu 12.292 vagas de postos formais, o Amazonas foi o nono do ranking nacional. O Estado fechou novembro com um saldo de 395 vagas entre as 9.533 admissões contra os 9.138 desligamentos no período, uma alta tímida de apenas 0,10% em relação ao mês de outubro.



Os dados são do Cadastro geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na manhã desta quarta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho.

Impulsionado pela Black Friday e pelo Natal, o setor que livrou o indicador amazonense de um saldo negativo foi o comércio varejista e atacadista, que conseguiu um saldo de 1.584 em novembro entre as 3.846 contratações e 2.262 desligamentos. O setor obteve com esses números uma alta de 1,65% em relação ao mesmo período no ano passado.



Na contramão do comércio, os outros principais setores fecharam novembro com saldo negativo de 1.237 postos de trabalho formais. Os serviços apresentaram o pior resultado, com a perda de 487 vagas, seguido da construção civil (-332), agropecuária (-302) e da indústria de transformação (-116).

O setor de extração mineral apresentou saldo de 30 e os Serviços Industriais de Utilidade Pública 18 novos postos. Já a administração pública, com sete contratações e sete desligamentos fechou o mês empatado.

No acumulado do ano, de janeiro a novembro, entre as 123.159 contratações e as 121.416 demissões, o Amazonas registrou um saldo positivo de 1.743 novas vagas, com uma variação maior de 0,43 em relação ao mesmo período do 2016. Contudo, no acumulado de 12 meses, o Estado fechou com saldo negativo 0,61% no comparativo com o período anterior equivalente. No período foram registradas 132.803 admissões contra 135.324 desligamentos.

Segundo a economista Denise Kassama, é natural que hajam contratações no setor de comércio durante o fim de ano, devido às festividades natalinas, que aquecem o setor durante o fim de ano. Ainda segundo Kassama, uma avaliação mais precisa poderá ser feita em janeiro do ano seguinte, caso esses empregos se mantenham.

“Para termos certeza dessa consistência nas contratações é necessário aguardar até o mês de janeiro do ano seguinte. Se esses empregos se mantiverem é um bom indício para nossa economia, que tem apresentado uma reação ainda bem tímida”, comentou. A economista, observou uma leve recuperação em relação ao mesmo período no ano passado.

Nacionalmente, o Rio Grande do Sul liderou o ranking dos saldos positivos, com 8.753 empregos formais, seguido de Santa Catarina (4.995), Rio de Janeiro (3.038), Ceará (2.861) e Alagoas (1.468). O pior resultado foi registrado em São Paulo com saldo negativo de 17.611, seguido de Goiás (6.163)

A redução de 12.292 vagas em novembro desse ano, segundo o ministro Ronaldo Nogueira “é imensamente menor”, em relação ao mesmo período dos dois últimos anos. Em novembro de 2015 e em novembro de 2016 foram registrados, respectivamente, saldos de negativos de 130.629 e 116.747.

Edição web: Gláucia Chair





Leia mais:

Corpo de jardineiro que caiu em igarapé é encontrado no Santo Antônio

Estudantes que não fizeram Enade podem regularizar até 21 de janeiro

Após exibição na Europa, Jandr Reis prepara exposição em Manaus