A promoção ainda não acabou! Saiba qual shopping ainda terá sorteio

O Shopping Grande Circular sorteará, na terça (2), às 18h, dois caminhões de prêmios da promoção ‘Natal com Tudo Novo Para Você’. A ação repaginará a casa de duas pessoas com móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros.



Para participar é necessário comprar R$ 150 em produtos no shopping até às 12h de domingo (31) e cadastrar as notas no posto oficial de trocas, localizado no piso L2 do empreendimento, ao lado do estande do Papai Noel. O valor das compras pode ser cumulativo.

A autônoma Clemisa Pereira de Carvalho está na disputa dos prêmios. Moradora das proximidades, ela escolheu o shopping Grande Circular pela comodidade, conforto, segurança e praticidade na hora de fazer as compras de Natal e aguarda ansiosa pelo sorteio. "Seria ótimo! Afinal ano novo, casa nova", comenta.

“Serão dois caminhões repletos de artigos para casa que vão desde a cozinha como geladeira e fogão, até eletrônicos como televisão, videogame, entre outros”, afirmou o gerente-geral do empreendimento, Daniel Castro.

A promoção é realizada em parceria com as lojas Bemol. Clientes da franquia terão fila exclusiva para troca de cupons. O regulamento completo está disponível no site Shopping Grande Circular.

Horário diferenciado

Na última semana do ano, o shopping funcionará em horários especiais. As lojas até sábado (30), das 9h até as 22h, e Réveillon, das 9h às 18h; A praça de alimentação vai funcionar de 10h às 22, até sábado (30) e no domingo (31), das 10h às 18h.

SERVIÇO

O quê: Promoção Tudo Novo pra Você – Shopping Grande Circular

Quando: de 1 a 31 de dezembro de 2017, com sorteio no dia 2 de janeiro, às 18h

Onde: Shopping Grande Circular, na Av. Autaz Mirim, 625, São José, Zona Leste

Local de troca: piso L2 do Shopping Grande Circular, ao lado do estande do Papai Noel, até o dia 31 de dezembro, às 12h.

Quanto: compras no valor de R$ 150, cumulativos

Edição: Lívia Nadjanara

