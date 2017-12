Comércio de Manaus anuncia liquidação de queima de estoque em janeiro

Centro bate palma movimentação do comércio | Foto: Marcelo Cadilhe

O ano ainda nem acabou, mas o comércio de Manaus já se prepara para as vendas de janeiro de 2018, que devem crescer até 4% em relação ao mesmo mês de 2017. Embora os consumidores compareçam à procura das famosas “sobras do Natal”, lojistas afirmam que o estoque para o próximo ano deve ser menor, uma vez que as vendas de dezembro foram boas, conforme a FCDL-AM (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas).



De acordo com o vice-presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), Anderson Frota, o ano de 2017 foi um reflexo direto da situação política em que o país se encontra. Ele explica que o volume do estoque das vendas de janeiro deve ser cerca de 3 a 4% menor se comparado ao mesmo período de 2017.

“A crise política acabou engessando a economia e isso reflete diretamente no poder de aquisição das pessoas. No entanto, nós estamos vivendo um período que não é mais de queda, mas sim de estabilidade e isso é promissor”, avaliou Frota.

Cautela

Levando em consideração que o Amazonas encerrou o segundo semestre deste ano com uma população desempregada estimada em 284 mil pessoas, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), economistas alertam que, antes de sair às compras, seduzidos pelas atraentes ofertas, os consumidores devem avaliar a real necessidade da compra do produto, para evitarem dores de cabeça.

Frota disse que, como o comércio precisa ser movimentado, ele faz descontos, facilita pagamentos, aumenta prazo. Mas, alertou que consumir por impulso não é saudável. “Gastos fixos de início do ano devem ser lembrados como aluguel, alimentação, IPVA, IPTU, material escolar, além de gastos eventuais que possam surgir. Evitar fazer compras apressadas, verificar garantias e possíveis problemas que possam apresentar defeitos no futuro como produtos fora de linha, também devem ser observados”, observou.

Com as facilidades anunciadas, alguns consumidores acabam criando o hábito de presentear amigos e familiares no período do pós-Natal, geralmente, em janeiro. “Mesmo sabendo dos gastos fixos, principalmente, com a minha faculdade, eu deixo para comprar presentes de Natal em janeiro mesmo, pois sai mais em conta. O setor de vestuário, que é o mais procurado por mim eu sempre saio ganhando”, afirma o universitário Luciano Marques, de 23 anos.

Período de férias

Mesmo com um estoque de janeiro de 2018, relativamente menor nas prateleiras, a diretora de marketing da Alasc (Associação dos Lojistas do Amazonas Shopping Center), Mercedes Martine, explicou que as férias escolares são esperançosas para o comércio. “Muita gente viaja, mas quem fica, aproveita os dias de folga para passear e os shoppings ainda são ótimas opções. Por essa razão, nós lojistas, acordamos sempre o pensamento de que teremos melhores vendas”, disse.

Já a superintendente do Manaus Plaza Shopping, Josana Pessoa, anuncia que campanhas específicas para janeiro devem ocorrer, para que o comércio se mantenha aquecido. “Muitas pessoas esperam para realizar suas compras no começo do ano, pois sabem que vai ter queima de estoque, então é bom para o lojista, que consegue zerar seu estoque e bom para o cliente que sai satisfeito com a economia”, lembra.

Josana disse ainda que a expectativa é um incremento de 10% no volume de compras do centro de compras, durante o período da liquidação, em relação a janeiro de 2016. Segundo ela, o centro de compras vai oferecer em janeiro descontos de 10% a 70% em produtos como roupas, calçados, acessórios, perfumaria, óculos, serviços de estética e beleza, produtos esportivos, produtos para animais, eletrônicos, jogos de videogames e celulares.





