Já pensou em ganhar R$ 300 milhões? Mega da Virada muda premiação

Você já pensou o que faria com um grande prêmio de loteria caso ganhasse? As apostas da Mega da Virada, prêmio especial de fim de ano da Caixa, superaram as expectativas e o concurso vai oferecer um prêmio maior que R$ 300 milhões, o maior já pago na história do Brasil. A previsão anterior era de R$ 280 milhões.

A Mega da Virada será sorteada neste domingo (31), a partir das 20h50 (horário de Brasília). A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita tanto nos volantes específicos da Mega da Virada quanto nos volantes comuns da Mega-Sena.

Segundo a Caixa, os R$ 300 milhões, se aplicados integralmente na poupança, renderiam cerca de R$ 1,3 milhão. Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 130 imóveis no valor de R$ 2,3 milhões cada, ou 20 iates de luxo.

Dá para comprar jatinho, fazer coleção de carros de luxo, investir na produção de um filme e muito mais. E você? Se faturasse essa bolada, que tipo de milionário você seria? Do tipo que gasta muito sem pensar no amanhã ou ajudaria a quem precisa?





