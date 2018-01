Atrás de emprego? AM terá mais de 10 mil vagas em concursos em 2018

O ano começa com muitas opções para quem procura uma estabilidade em concursos públicos e até mesmo em processos seletivos. Com a expectativa da publicação de editais, como por exemplo da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários, os candidatos já podem começar a se preparar, pois a expectativa é de que mais de 10 mil vagas sejam destinadas no Amazonas.

No total de 51 vagas, sendo 34 por provimento e outras 17 por remoção, o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) vai oferecer vagas distribuídas em 42 cidades do Estado. A realização do novo concurso público é destinada à outorga de delegação de serviços notariais e registrais. Com valor da taxa de R$ 250, as inscrições preliminares estão previstas para iniciar entre 15 de janeiro e 2 de março desse ano via internet.

No interior, na cidade de Humaitá (a 590 km da capital), 125 vagas serão ofertadas para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, com salários de R$ 1.014,00. As inscrições iniciaram no último dia 28 e vão até o dia 21 de janeiro, por meio do site www.multtask.com.br.

Já a Prefeitura de Barreirinha (a 331 km de Manaus), divulgou em edital vagas para mais de 700 oportunidades de nível superior, médio, técnico e ensino fundamental. Com salários variando entre R$ 1.149,41 e R$ 4 mil para áreas especificas, os selecionados no processo seletivo irão trabalhar nas áreas da Zona Urbana e Rural. As inscrições serão no período de 4 a 12 de janeiro, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Escola Municipal Hilma Dutra, localizada à rua Terra Preta do Castanhal, nº 444, bairro São Judas Tadeu.

Com 42 vagas em cargos de nível médio e superior, o Superior Tribunal Militar (STM) abriu concurso com salários de R$ 6.708,53 e R$ 11.006,83, respectivamente. Além de vagas para Manaus, o candidato terá opção para São Paulo, Campo Grande, Bagé (RS), Juiz de Fora (MG), Curitiba e Recife.

Uma boa opção para os candidatos, será o concurso público para a Policia Civil, Policia Militar e Corpo de Bombeiros, onde mais de 8 mil vagas serão ofertadas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Conforme a entidade, serão 5.865 para Polícia Militar (PM) e 2.394 para Polícia Civil (PC). Falta ainda definir a quantidade de vagas destinadas ao Corpo de Bombeiros.

Já com relação às vagas destinadas para agentes penitenciários, no último dia 19, o Governo do Amazonas, anunciou que 1,7 mil vagas serão oferecidas. O concurso público deve movimentar o interesse dos candidatos este ano, pois o último realizado na pasta ocorreu há 35 anos.





