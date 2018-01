Em média, Manaus contabiliza emissão de 246 mil notas fiscais por mês | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

O novo sistema​ próprio​ ​para​ emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), modelo 1, da Prefeitura de Manaus, ​o Nota Manaus, começou​ a operar nesta segunda-feira (1º). Mais de 120 mil empresas, entre prestadoras e tomadoras de serviços, deverã​o migrar para o novo serviço. ​O acesso ​devera ser feito ​pelo endereço​ ​http://nota.manaus.am.gov.br ou por meio de sistema web se​r​​vice.

O​ secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Lourival Praia, ​disse que o novo sistema ​é mais um passo dado na gestão do prefeito Arthur Virgílio ​Neto ​no projeto de modernização tributária. ​"Com o pleno funcionamento do Datacenter do município e as diversas ações implementadas é possível que o executivo obtenha um sistema que funcione a partir da infraestrutura de TI da própria prefeitura”, destaca​, acrescentando também uma gestão fiscal mais efetiva com a entrada do novo sistema, “tanto por parte do município, quanto do empresário”.

Em média, o município contabiliza emissão de 246 mil Notas Fiscais de Serviços eletrônicas para empresas por mês. A expectativa é que esse número aumente e empurre a receita do Imposto Sobre Serviço (ISS) para um crescimento de 20%. A projeção é que a arrecadação do ISS feche em R$ 552,2 milhões este ano.

O novo sistema Nota Manaus traz uma grande novidade para os empresários e autônomos que emitem Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), modelo 1. O novo sistema terá suporte para utilização emissão de notas a partir de tablets e smartphones. A facilidade estará disponível até o final do mês de janeiro.

“Essa é uma das vantagens para os usuários, o acesso e a emissão de notas de serviços por meio de dispositivos móveis, para usar de qualquer lugar”, pontuou Lourival Praia.

Neste primeiro momento, o aplicativo estará disponível para a plataforma Android, com a opção de download pelo Play Store. Em breve o aplicativo também estará disponível para os usuários do sistema operacional iOS da Apple.

Apresentações

A Semef dará continuidade às apresentações do novo sistema para emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) da Prefeitura de Manaus, o Nota Manaus.

As apresentações ocorrerão nos dias 3, 4, 5, 8 e 9 de janeiro, de 14h às 17h, em dois locais: auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na avenida Professor Nilton Lins, 3259, Bloco D, 1º andar, Parque das Laranjeiras e no auditório do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), anexo do Semef Atende, na rua Japurá, 493, Centro.

De acordo com o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões, o objetivo das apresentações é atingir o máximo de usuários e emissores de NFS-e modelo 1. “Nos eventos nossos auditores apresentarão todas as vantagens do novo sistema e estarão disponíveis para tirar qualquer dúvida dos contadores e usuários em geral”, salientou Simões.

Para participar das apresentações é necessário realizar uma inscrição pelo endereço eletrônico: http://eventos.manaus.am.gov.br/nfse_manaus/participante/geral

. Dúvidas poderão ser tiradas pelo e-mail: nfse_manaus@pmm.am.gov.br.

