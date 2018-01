Preços da gasolina e do diesel terão primeira variação de 2018

| Foto: Janailton Falcão

O preço da gasolina comercializada nas refinarias terá uma redução de 0,1% nesta quarta-feira (3), de acordo com informação divulgada pela Petrobras. O diesel, por sua vez, terá um aumento de 0,6%. É a primeira variação de preço dos dois combustíveis em 2018. A última oscilação ocorreu no sábado (30 de dezembro), quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%.



As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pela Petrobras, “em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional”, segundo a estatal.

“Analisamos nossa participação no mercado interno e avaliamos frequentemente se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas refinarias. Sendo assim, os ajustes nos preços podem ser realizados a qualquer momento, inclusive diariamente”, acrescenta a empresa.

O preço final ao consumidor, nas bombas, dependerá de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis. O histórico das últimas variações praticadas pela Petrobras está disponível na página da estatal na internet.

Preço da gasolina em Manaus



Em Manaus, uma das capitais brasileiras com combustíveis mais baratos do país, ainda não se sabe qual será o impacto dessa variação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis, Geraldo Dantas, os postos e distribuidoras da capital trabalham com “promoções”.



Atualmente, o valor máximo da gasolina na capital amazonense é de R$4,30, porém, com as promoções, os preços da gasolina variam entre R$3,50 e R$4,25, e do diesel chega a R$4,65.

“Há uma variação diária nos valores, então não é possível dizer se haverá uma redução no preço de fato, ou se com essa variação, a promoção existente irá acabar e o preço vai aumentar. É preciso ver o valor cobrado na nota fiscal para verificar se haverá ou não essa redução”, explicou.

