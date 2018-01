Ufam abre concurso com salários de até R$ 9,5 mil

O edital está disponível no site da instituição. | Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Ao todo, são 81 vagas para a função de professor para Manaus e o interior do Estado. A remuneração varia entre R$ 3.121,76 e R $9.585,67, dependendo da titulação da vaga. Para mais informações, consulte o edital na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp).



O edital está disponível no site da instituição.

Os interessados devem se inscrever até o dia 31 deste mês na secretaria da unidade acadêmica ofertante da vaga ou via Sedex. É necessário enviar a documentação exigida conforme edital, além de pagar o valor da inscrição, que pode variar entre R$ 90, R$ 130 e R$ 180, conforme o requisito mínimo exigido para a vaga.

Isenção

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição até o próximo dia 12. Para realizar a solicitação, o candidato deve preencher o requerimento próprio disponível na página da Progesp.

Vagas reservadas

Do total de vagas, 5% é dedicado a pessoas com deficiência, enquanto 20% é destinado a candidatos autodeclarados negros.

Leia mais:

Aposentados da Manaus Previdência são chamados para cadastramento