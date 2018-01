Procura emprego? Setrab AM tem vagas abertas neste início de ano

As vagas são disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine-AM), localizado na av. Joaquim Nabuco, Centro. | Foto: istock

Manaus - Na primeira quarta-feira de 2018, a Secretaria Estadual do Trabalho (Setrab) oferece 18 vagas de emprego para trabalhadores com ensino médio e experiência profissional. As vagas são disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine-AM), localizado na av. Joaquim Nabuco, Centro.



As vagas disponíveis são de consultor de vendas (10 vagas), atendente de cafeteria (duas vagas), técnico em eletrônicos (uma vaga), recepcionista de hotel (uma vaga), barista (uma vaga), supervisor de serviços gerais (uma vaga), assistente técnico de mecânica (uma vaga) e instalador de rastreador (uma vaga).

Neste início de ano, a Setrab aumentou o número de servidores que busca vagas de emprego junto às empresas. O objetivo é oferecer mais oportunidades para trabalhadores desempregados, mesmo no mês de janeiro, quando acontece uma diminuição das vagas de trabalho.

“Nossa missão é continuar ajudando os trabalhadores, mesmo no início do ano, quando as vagas ficam mais escassas”, disse o secretário da Setrab, Dallas Filho. “Todos os dias, temos oportunidade para os trabalhadores”, acrescentou.

Os interessados nas vagas anunciadas pela Setrab devem procurar o Sine-AM na av. Joaquim Nabuco, n.º 878, Centro, no horário das 8h às 14h.

