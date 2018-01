Nascidos em janeiro abrem calendário de recadastramento da previdência

Aposentados e pensionistas da Manaus Previdência que aniversariam em janeiro abrem o calendário anual do órgão para atualização de cadastro. O prazo vai até o dia 31 deste mês. Caso os dados não sejam atualizados, terão o pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. Os segurados devem comparecer à sede do órgão, localizada na avenida Constantino Nery, 2.480, Chapada, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 14h.

Conforme levantamento do Setor de Atendimento (Sate) do órgão, aniversariam este mês 521 segurados, sendo 416 aposentados e 105 pensionistas.

A diretora de Previdência em exercício, Ana Domingues, lembra que para atualizar os dados, o segurado deve estar com os originais do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência (atual). Em caso de dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento (menores de 18 anos) e, em caso de companheiro (a), original da certidão de casamento ou da declaração de união estável.

