Liquidação: Shoppings de Manaus iniciam queima de estoque

Apesar de passada a correria das festas e compras de fim de ano, a alta temporada de compras ainda não acabou e lojistas dos principais shoppings de Manaus iniciaram, nesta semana, as famosas liquidações de estoque. Vestuário, calçados e acessórios estão entre os itens que podem chegar a até 80% de desconto. Essa é uma boa oportunidade para aqueles que desejam começar o novo ano com tudo renovado.

Shopping Ponta Negra



O Shopping Ponta Negra, localizado na zona Oeste de Manaus, iniciou a liquidação logo após o Natal. Entre as lojas que já aderiram à liquidação estão Zinzane, Siberian, Zara, John John e Rosa Chá.



A gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, explica que cada loja definiu o seu percentual de desconto com ofertas generosas ao consumidor, considerando sempre o volume de estoque dos produtos. Para o caso de franquias esta data é considerada forte para incrementar as vendas no varejo.

“Os lojistas estão bastante otimistas e essa é uma oportunidade para os consumidores renovarem o guarda-roupa ou presentearem alguém com um produto de qualidade a preço reduzido”, comenta.

Manauara Shopping

O Manauara Shopping, que fica no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, realiza na próxima terça-feira (9), sua primeira grande liquidação do ano, a “Terça Revolucionária”, dia que reunirá lojas de diversos segmentos para oferecer descontos aos consumidores, além de ações especiais que movimentarão o shopping.

“Reunimos um grande número de lojas para oferecer vantagens reais aos consumidores. Definimos um período de curta duração, de apenas um dia, para que os lojistas consigam proporcionar oportunidades realmente atrativas e relevantes aos nossos clientes”, destaca o superintendente Fabio Deganutti.

Com o mote “Seu Dinheiro Vale Mais”, a liquidação inclui estacionamento gratuito para o período de 3 horas – exceto para veículos que optarem pelo serviço de estacionamento VIP -, durante o dia 09/01, além de horário de funcionamento ampliado, das 9h às 23h.

A “Terça Revolucionária” terá vários artigos expostos que contarão com descontos a partir de 25%, os clientes podem encontrar produtos com 50%, 60% ou até mesmo 70% de desconto em suas vitrines, que inclusive estarão decoradas para a promoção.

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping realiza do dia 12 à 14 de janeiro o Ponto Mix, com descontos de até 70%. Na sexta-feira e sábado (12 e 13), o Amazonas Shopping funcionará de 10h às 22h. Já no domingo (14) o centro de compras estará aberto de 14h às 21h.

Todas as lojas estarão decoradas para chamar a atenção do consumidor, destacando as melhores ofertas com etiquetas especiais. Já confirmaram presença lojas dos segmentos de vestuário feminino e masculino, eletrônicos, cosméticos, calçados e acessórios.

A tradicional campanha Ponto Mix é uma ação da BRMalls, a maior rede de shoppings do Brasil, e está em sua 25ª edição, que reúne 19 shoppings que irão colorir seus corredores com uma comunicação visual toda em amarelo e preto, para criar uma atmosfera agradável para todos que forem aproveitar as compras.

Manaus Plaza Shopping

O “Liquidou Plaza”, tradicional liquidação do Manaus Plaza Shopping, zona Centro-Sul, começou na última terça-feira (2) e vai até o dia 8 de janeiro e abrange operações do centro de compras. A campanha já é aguardada pelos clientes e faz parte da ação que marca a queima de estoque, para abastecer as lojas com produtos da nova estação.

A superintendente do Manaus Plaza Shopping, Josana Pessoa, explica que a campanha é benéfica para ambos os lados. “Muitas pessoas esperam para realizar suas compras no começo do ano, pois sabem que vai ter queima de estoque, então é bom para o lojista que consegue zerar seu estoque e bom para o cliente que sai satisfeito com a economia”, disse.

Josana diz ainda que a expectativa é um incremento de 10% no volume de compras, durante o período da liquidação, em relação a janeiro de 2016. Mais de 80% das lojas do centro de compras estão participando da campanha, oferecendo descontos de 10% a 70% em produtos como: roupas, calçados, acessórios, perfumaria, óculos, serviços de estética e beleza, produtos esportivos, produtos para animais, eletrônicos, jogos de videogames, celulares e muito mais.

Entusiasta dos descontos, o universitário Pedro Sousa, 23, costuma pesquisar valores até mesmo nas liquidações, como forma de garantir que está comprando pelo melhor preço, além de conferir a qualidade do que é ofertado.

“Os descontos existem, mas é preciso estar atento para o valor que estavam cobrando antes e durante a liquidação, além do estado de conservação em que o produto se encontra. Já fui em lojas onde a maioria das roupas em liquidação estavam com algum defeito”, explica.





