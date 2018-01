Amazonas vai pagar novo abono aos professores

Os profissionais do Magistério (professores e pedagogos) do Amazonas recebrão mais uma parcela do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A informação é da assessoria.

A quinta parcela será paga no dia 17 de janeiro e faz parte do plano de valorização dos profissionais da Educação.





Os valores dessa quinta parcela do abono, referente às sobras do Fundeb 2017, ficarão entre R$ 1 mil e R$ 1,2 mil para cada 20 horas (por cadeira). Ou seja, o servidor que trabalha 40 horas ganha o dobro e aquele que possui 60 horas receberá o triplo. Essa é a quinta parcela de um abono que começou a ser pago ano passado.



Os professores e pedagogos foram beneficiados desde agosto de 2017, quando o governo Federal enviou, ao Amazonas, R$ 236 milhões de sobras do Fundeb.

Na época, os profissionais que atuam com carga horária de 20 horas receberam R$ 6,7 mil e os que trabalham com 40h e 60 horas, receberam o dobro e o triplo.





