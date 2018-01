Cesta básica de Manaus é a 15ª mais cara do país

Manaus fechou o ano de 2017 sendo a 15ª capital com o maior valor de cestas básicas no país. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), realizada em 21 capitais, o preço da cesta básica na capital amazonense é de R$ 347,47. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgados nesta sexta (5).

Em 2017, os alimentos apresentaram uma queda de 12,05% em relação a dezembro de 2016, quando o preço da cesta básica era de R$ 395,08, ou seja, R$ 47,61 mais barata. No entanto, comparado a novembro de 2017, os preços subiram 0,52% após seis meses consecutivos de queda.

“O que houve foi uma safra recorde de alimentos, ou seja, grande oferta. Porém, houve uma redução da demanda por conta do grande número de desempregos, o que influenciou diretamente no poder de compra do trabalhador. Isso ocasionou a queda”, explica o economista e supervisor técnico do DIEESE no Amazonas, Inaldo Seixas.

Leia também: Amazonas vai pagar novo abono aos professores

No ano passado, oito dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Manaus registraram queda em comparação a dezembro de 2016, foram eles feijão com redução de 48,54%, açúcar (-27,54%), banana (-26,57%), farinha (-23,04%), leite (-15,31%), arroz (-14,60%), tomate (-5,75%) e a carne (-4,60%). Três itens da lista apresentaram alta, como a manteiga (16,79%), pão (6,65%) e o óleo de soja (0,55%). O café se manteve estável no ano.



O banco de dados da PNCBA apresenta os preços médios, o valor do conjunto dos produtos e a jornada de trabalho que um trabalhador precisa cumprir, em todas as capitais, para adquirir a cesta.

Em dezembro de 2017, o tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Manaus foi de 81 horas e 35 minutos, tempo relativamente superior a jornada prevista em novembro de 2017, de 81 horas 10 minutos.

Na capital amazonense, a cesta básica custou, em dezembro do ano passado, R$ 347,47. Seis produtos apresentaram alta, cinco tiveram queda e um não apresentou variação no mês analisado, o que influenciou no custo total da mesma, que ficou 0,52% mais cara no mês.

O tomate foi o produto que apresentou maior alta no mês, com (3,14%), seguido do pão (2,89%), da farinha (1,81%), do óleo de soja (1,38%), do feijão (0,82%) e do açúcar (0,45%). A manteiga (-2,01%) foi o produto que apresentou maior queda no mês seguido da banana (-1,36%), da carne (-0,70%), do leite (-0,60%) e do café (-0,16%). O arroz permaneceu estável no mês de dezembro.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Sem algemas, Melo e Edilene são levados ao IML para exame corpo delito

TCE anula aposentadoria de Balieiro no cargo de juiz