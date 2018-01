Atendimento ruim e preconceito afastam consumidores

Manaus - Falta de informação, mau humor e tratamento grosseiro na hora da troca de mercadorias são algumas das principais queixas feitas por consumidores. Mas, em plena era digital, o consumidor conta com ferramentas e avaliação de páginas dos estabelecimentos nas redes sociais para fazer suas insatisfações ecoarem. São ferramentas que o consumidor possui para demonstrar descontentamento e relatar situações constrangedoras em empresas, ajudando outras pessoas evitar futuros aborrecimentos.

Na era em que o consumidor acredita cada vez menos nas ações de marketing e depositam sua confiança quase que inteiramente em amigos ou até mesmo desconhecidos que deixem uma recomendação online, vale observar e registrar as experiências.

Leia mais: Depca investiga denúncia de maus-tratos em morte de recém-nascido

No site “Reclame aqui” as empresas são notificadas sobre o ocorrido e tem direito de resposta. Todo o processo é transparente, onde o comprador descreve a sua experiência e ele se torna público, assim como a resposta do lojista. Após a réplica, o consumidor pode responder se teve sua demanda atendida e se voltaria a fazer negócio com a empresa.

Relatos

A enfermeira Marta Peixoto, tentava comprar um modelo novo de óculos e relata ter sido destratada pela vendedora. “Em uma ótica, tentava escolher o modelo ideal de óculos. Pedi para ver um modelo que estava na vitrine e a vendedora disse que aqueles eram ‘muito caros', Me senti humilhada e procurei os óculos em outra loja”, conta.

O pós-venda também é importante. A frustração de ter comprado um produto que deu errado é tão intensa quanto a satisfação de ter o problema resolvido de forma adequada pelo pós-venda. Para a professora Ana Martins uma simples troca se tornou um grande constrangimento.

“Tentei trocar uma meia calça que ficou grande e fui recebida 'com pedras' em uma loja de lingerie de um dos shoppings de Manaus. Se você chega informando que se trata de uma troca, o tom muda imediatamente. A vendedora chegou a argumentar que a peça em questão não podia ser trocada, ao contrário do que me informou a outra vendedora no momento da compra”, diz ela.

Ela segue contando que a vendedora passou a falar mal do atendimento da vendedora anterior, que não deveria ter dito que o produto poderia ser trocado. "A atendente fazia caras e bocas e foi muito grosseira. Encontrou um risco na meia e passou a insinuar que eu teria feito mau uso da peça e estragado, mas eu apenas experimentei em um lado da perna. Estava acompanhada e me senti muito constrangida”, completa a professora.

O relato de despreparo alcança proporções ainda maiores de acordo com o tamanho da loja. A dentista Laura Cavalcante foi acusada de roubo em uma loja de bijuterias do centro da cidade. “Um homem me pediu que o acompanhasse até uma sala suja e apertada nos fundos da escada. Dentro da sala, o homem fechou a porta e se posicionou de frente para mim de forma que eu não pudesse sair. Então ele disse ‘cadê o cordão que você colocou na bolsa?’. Saí de lá aos gritos e mostrei a segunda via do cartão, já que essas lojas sequer fornecem nota fiscal. Minha reação assustou o segurança que tentava me intimidar. Estava sozinha, não havia uma testemunha que me ajudasse no relato”, conta.

Denúncias

Além de contar com as ferramentas online, os consumidores que tiverem dúvidas e relatos sobre mau atendimento podem entrar em contato com o Procon-AM por meio do número 0800 092 1512. O órgão, localizado na avenida André Araújo, 1500, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.



Edição: Lívia Nadjanara

Leia também:

Exército apreende 1,2 tonelada de skunk na calha do rio Juruá

Nacional está em fase de ajustes, diz novo técnico

Atendimento ruim e preconceito afastam compradores