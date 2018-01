Saques do PIS/Pasep começam hoje. Veja todas as datas

Cerca de 1,8 milhão de cotistas terão direito ao valor total de R$ 3,2 bilhões do Pasep. | Foto: Divulgação

O Ministério do Planejamento divulgou nesta segunda-feira (8) o calendário de saques do PIS (Programa de Integração Social) e Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).



Homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos que já tinham sido contemplados pela MP 797/2017 podem realizar os saques a partir desta segunda-feira (8).

Esta MP (medida provisória), sancionada em 27 de dezembro de 2017, ampliou o público alvo dos saques, incluindo trabalhadores que tenham a partir de 60 anos.

Cerca de 1,8 milhão de cotistas terão direito ao valor total de R$ 3,2 bilhões do Pasep. Quanto ao PIS, mais de 2,7 milhões de pessoas poderão sacar o total disponível de R$ 4,6 bilhões.

O crédito em conta automático para os beneficiários com conta corrente ou poupança individual na CAIXA e no Banco do Brasil será realizado na noite do dia 22 de janeiro.

Nesta primeira fase de pagamentos, também serão contemplados os demais cotistas com mais de 70 anos, aposentados e herdeiros. As transações serão realizadas nas agências e canais da Caixa e do Banco do Brasil.

Já o pagamento das cotas para pessoas com mais de 60 anos vai começar no dia 24 de janeiro deste ano.





Quem pode sacar

Os trabalhadores cadastrados no fundo entre 1971 e 4 de outubro de 1988 que ainda não sacou o saldo total de cotas pode realizar os saques. Por causa da MP, homens e mulheres a partir de 60 anos têm direito ao benefício.



Os cotistas podem consultar se há saldo disponível por meio dos sites www.caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep.





Veja datas:

08/01: saques disponibilidazados para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, pessoas com mais de 70 anos, aposentados e herdeiros

22/01: crédito em conta automático para os beneficiários com conta corrente ou poupança individual na CAIXA e no Banco do Brasil — acontecerá no período da noite

24/01: saques disponilizados para pessoas com mais de 60 anos





