Vence nesta terça-feira prazo da 1ª parcela do IPVA

São Paulo- O prazo para pagamento da 1ª parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) começa a vencer a partir de terça-feira (9).A data vale para veículos com placas de final 1. Do dia 9 ao 22, os proprietários de veículos com placas com os outros finais deverão efetuar seus pagamentos.

O imposto pode ser pago em cota única ou parcelado em três vezes.Caso o pagamento integral seja feito em janeiro, há desconto de 3%. Se a cota única for paga em fevereiro, não haverá desconto.O imposto é pago via banco. Podem ser usados canais de atendimento como guichê, caixa de autoatendimento e internet.No caso de proprietários de veículos usados, é preciso ter em mãos o Renavam.

Donos de veículos novos (zero quilômetros) devem gerar guia de recolhimento no site da Secretaria da Fazenda. A guia também deverá ser gerada no caso de pagamento de imposto de anos anteriores.

CONSULTA

A partir deste ano o governo de São Paulo não enviará mais cartas avisando sob sobre o vencimento.O proprietário de veículos usados deverá consultar digitalmente os valores e os prazos de pagamento, o que poderá ser feito na página da Secretaria da Fazenda ou em caixas eletrônicos de bancos.

Também é preciso informar Renavam e a placa do veículo para obter as informações .Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic.

Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.Para dúvidas, são disponibilizados canais eletrônicos de atendimento, pelo número 0800-170 110 ou no Fale Conosco do órgão.

