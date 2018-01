Temporada de navios cruzeiros aumenta economia do Amazonas

Neste mês de janeiro, mais quatro navios irão passar por Manaus, mais dois somente nesta semana. | Foto: divulgação

A temporada de cruzeiros foi retomada este ano com a chegada, neste domingo (7) do navio M/S Sirena Oceania Cruises ao Porto de Manaus. Vindo de San Diego, nos EUA, o navio trouxe a bordo 970 passageiros, entre turistas e tripulantes. Neste mês de janeiro, mais quatro navios irão passar por Manaus, mais dois somente nesta semana. Desde o início da temporada, em setembro de 2017, até agora, mais de 8 mil turistas já passaram por Manaus.



Conforme a coordenadora da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Luciana Batista, o governo do Amazonas tem trabalhado para aperfeiçoar o receptivo aos turistas, por meio de ações envolvendo todos os agentes de turismo do Estado, principalmente no que diz respeito à capacitação.

“Nós realizamos uma pesquisa de satisfação durante a estadia dos turistas de cruzeiros aqui. A intenção de retorno é muito grande. Isso é muito satisfatório, porque há todo um trabalho por trás disso. Em parceria com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), além do receptivo, a gente trabalha a questão da segurança dos turistas”, destaca Luciana.

Segurança



A segurança é um dos pontos positivos de feedback dos turistas que passaram por Manaus na atual temporada de cruzeiros. Nesta semana, a Polícia Militar do Amazonas, por meio da Polícia Turística (Politur), recebeu um reconhecimento internacional. Uma turista norte-americana, que esteve na capital amazonense em um dos navios cruzeiros que atracaram no Porto de Manaus, enviou uma carta de agradecimento ao serviço prestado pela Aspirante a Oficial PM Nataly Acris.

Depois de se perder no caminho para o Teatro Amazonas, os turistas receberam a ajuda da oficial da Politur, que os levou na viatura ao ponto turístico. Na carta, a turista se diz impressionada com o trabalho da PM. “Depois de viajar ao redor do mundo todo, ficamos realmente impressionados com a sua atitude agradável e a boa vontade de nos ajudar. Ela foi encantadora, profissional, informativa e inteligente. Ela é extremamente proativa e excelente representante para sua força policial”, diz um trecho da carta.

Ontem (7), a Aspirante a Oficial PM Nataly Acris pôde mais uma vez pôr em prática seu inglês fluente no receptivo aos turistas do navio M/S Sirena. Os outros 28 policiais militares que compõem a Politur são bilíngues, com fluência em inglês, espanhol, francês, alemão e japonês.

Mais navios



Ainda neste mês, mais quatro navios vão atracar no Porto de Manaus. Amanhã (9), chega o M/S Hamburg MTW Wismar, com 468 turistas a bordo. Na quinta-feira (11), será a vez do navio M/S Albatrós Phoenix Cruises





Leia mais:





Sine Amazonas oferece vagas de emprego nesta segunda





Secretária adjunta morre em acidente no Nordeste



Exército mata traficante que feriu soldados na fronteira