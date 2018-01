Pais pechincham por descontos na hora de comprar o material escolar

O mês de janeiro mal começou e os pais já procuram por itens das listas de material escolar no comércio local. No Centro de Manaus, o movimento nas livrarias é intenso e, para garantir uma boa compra, grande parte dos consumidores opta pela pesquisa de preços.

Na livraria Lira, localizada na rua Henrique Martins, a procura por materiais didáticos começou em dezembro do ano passado e se intensificou durante a segunda quinzena de janeiro. A técnica de informática Adriana Santos está entre os pais que estão em busca de bons preços. “Prefiro comprar o material, principalmente os livros, aqui no Centro. Nos shoppings os preços são maiores, então só compro lá em último caso”, afirma.

O biólogo Marcelo Amaral também aproveitou o dia de folga para comprar o material da filha, que vai iniciar o Ensino Médio este ano. Para ele, o material escolar também tende a ser mais caro em shoppings. “Se você não procurar, vai pagar mais caro”, diz.

De acordo com o diretor da loja, Erick Lira, foram contratados 50 funcionários temporários para atender a demanda desta época. “Tripliquei o quadro de funcionários para esta época. Contratamos o mesmo número de pessoas do ano passado. Apesar de ter sido temporário, cerca de 15 a 20% deles se destacaram e foram efetivados. É possível que o mesmo aconteça este ano”, explica.

Ele afirma que a procura deve ser maior até a primeira quinzena de fevereiro. Além disso, a loja busca chamar a atenção dos clientes através de promoções e da facilitação do pagamento. “Temos uma promoção onde a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um cupom concorrendo a um carro, 3 tablets e um notebook. Fora isso, parcelamos o valor em até 10 vezes sem juros”, conta.

A dona de casa Cleide Farias e o marido Evaldo Peixoto, que compravam o material didático das filhas, afirmaram que os preços, apesar de serem mais em conta no Centro, continuavam muito caros. Segundo eles, parte disso se deve ao material compartilhado que a escola colocava nas listas. “As escolas pedem materiais coletivos e acabamos comprando sem saber se é obrigatório ou não. Isso gera uma despesa a mais”, diz.

Adepta das pesquisas de preços, a funcionária pública aposentada Sônia Reis costuma revezar as compras escolares da neta, Júlia Ramos, entre as lojas físicas e os produtos encomendados pela internet. “Geralmente, compro os cadernos e os livros mais baratos no Centro. Os livros mais caros eu procuro por um preço menor na internet e encomendo”, explica.

O atraso na entrega, ela diz, é um risco a se correr. “Mesmo encomendando com antecedência, já aconteceu dos livros chegarem após o início das aulas. Mas é um risco que corremos para pagar um pouco mais barato”.

