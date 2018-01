Concurso STM: última semana para inscrição em 42 vagas

Na região Norte, há vagas para Manaus. | Foto: Divulgação

Seguem abertas até 15 de janeiro as inscrições do novo concurso Superior Tribunal Militar (STM) para contratação de técnicos e analistas judiciários. A seleção preencherá 42 vagas, além de formar cadastro reserva (CR), sendo que deste total, sete são destinadas a negros e três a pessoas com deficiência. Na região Norte, há vagas para Manaus.



Serão selecionados profissionais com ensino médio para a função de técnico judiciário nas áreas administrativa (27 postos) e apoio especializado - programação (3). A remuneração inicial é de R$ 6.708,53.



As ofertas para analista no concurso do STM pagam R$ 11.006,83 e podem ser disputadas por candidatos com nível superior. Há oportunidades nas seguintes áreas: administrativa (1), judiciária (5) e apoio especializado nas especialidades de análise de sistemas (1), contabilidade (1), engenharia civil (1), estatística (1), revisão de texto (1) e serviço social (1).



As oportunidades têm lotação distribuída entre Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Campo Grande/MS, Bagé/RS, Juiz de Fora/MG, Curitiba/PR, Recife/PE e Manaus/AM.



Como se inscrever no concurso do STM



As inscrições para o concurso do Superior Tribunal Militar têm taxas de R$ 75 para técnico e R$ 86 para analista.



O processo seletivo é organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/UnB). A ficha para cadastro deverá ser preenchida por meio do site www.cespe.unb.br.





