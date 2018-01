Fazendeiros de Humaitá no AM colhem primeira safra de soja em janeiro

Soja em Humaitá | Foto: Divulgação

Fazendeiros de soja começam a colher em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), a partir do dia 10, até 15 de janeiro, a primeira safra da cultura, após anos de uma primeira experiência que, na época, esbarrou no escoamento. Em quase 500 hectares (5 quilômetros quadrados) de plantio, a expectativa da fazenda Santa Rita é de colher até 3,6 toneladas por hectare.



Plantada em campos naturais da cidade do sul do Amazonas, segundo o engenheiro agrônomo Guilherme Renan Foleto, 22, a lavoura de soja que hoje está com, aproximadamente, 100 dias de plantada, de modo geral está entre a fase de enchimento de grãos, maturação e amarelecimento.

Plantação de soja no sul do amazonas | Foto: Divulgação

Filho do arrendatário da fazenda Santa Rita, Guilherme conta que é a primeira experiência da família em solo amazonense. Entre as principais diferenças das terras dos Estados de Roraima e Mato Grosso, ele explica a vantagem do solo de Humaitá está no tempo. Segundo ele, o ciclo entre o plantio e a colheita diminuiu, o que pode render diminuição de custos.

Leia também: Advogado de Melo disse que entrará com pedido de habeas corpus “Em relação as variedades e tratos culturais executados na lavoura não houve diferenciação no tratamento em geral, apenas observamos a diminuição do ciclo das cultivares devido à baixa altitude, que gira em torno dos 65 metros”, explica o engenheiro agrônomo.

soja humaitá | Foto: Divulgação

Na primeira experiência nos campos de Humaitá, Guilherme avalia que entre outras vantagens está a o fato de a fazenda está perto do porto graneleiro de Humaitá. Mas na outra ponta, a desvantagem desse primeiro momento está na pouca mão de obra especializada e assistência voltada para a agricultura mecanizada. Contudo, na balança do engenheiro agrônomo, a produção de soja no sul do Amazonas se mostra viável.



Lavoura de soja em Humaitá | Foto: Divulgação

A fazenda Santa Rita chegou ao município com maquinário de tecnologia de ponta para explorar a agricultura de precisão, com objetivo de obter os melhores resultados no plantio e na coleta dos grãos. Guilherme explica que o processo de semeadura foi gradativo durante alguns dias e da mesma maneira será a colheita e somente neste momento vão poder contabilizar o rendimento da fazenda.

Com olhar voltado para o mercado internacional do comércio de grãos, o engenheiro agrônomo diz que a primeira safra amazonense será levada para a planta industrial do Grupo Masutti, localizada na cidade de Candeias do Jamari, Estado do Rondônia.