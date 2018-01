Venda de material de construção deve crescer no AM em 2018

Materiais de construção | Foto: Marcely Gomes





O começo do ano é um dos períodos mais escolhidos para famílias que querem fazer reformas em casa. Como em todos os setores, o segmento da venda de materiais de construção também sofreu os efeitos da crise econômica, experimentando baixa demanda e poucas vendas, o que pode mudar neste ano.

De acordo com o empresário no ramo de atacado e varejo de materiais de construção, Rone Barbosa, em 2016 o setor experimentou uma queda no fornecimento e nas vendas desses materiais devido à crise. Com isso, o movimento não parou, mas o consumo ocorreu com menor intensidade.

Materiais de construção | Foto: Marcely Gomes

No entanto, 2017 registrou um crescimento com oscilações, ou seja, uma semana era de comércio aquecido e na outra voltava a cair. Para 2018, a expectativa é positiva. “Iniciamos o ano com a venda e fornecimento aquecidos. Apesar do período chuvoso, os clientes não desanimaram. As lojas estão, inclusive, pedindo reposição desse material, então estamos torcendo para que o ritmo continue assim”, disse.



Leia também: Superintendente do Banco da Amazônia prevê retomada de investimentos

Entre os itens mais procurados pelos consumidores estão materiais para pintura, como tintas e pincéis, além de tijolos e telhas. Os preços costumam variar dependendo da marca de alguns destes produtos. Latas de tinta, por exemplo, podem custar de R$80 a 150. “Existem consumidores diferenciados, que classificamos em A e B. A classe A, que supostamente comprariam os itens mais caros do mercado, entretanto, tem preferido marcas mais populares, que ultimamente tem se equiparado às mais caras”, explicou Rone.

Materiais de construção | Foto: Marcely Gomes

primeira quinzee 2018 foi marcada pelas vendas aquecidas na loja JLN Materiais de Construção, localizada na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O estabelecimento, que vende cerca de 40 mil itens de construção, soma produtos como areia e seixo à lista de materiais mais procurados.



De acordo com o gerente do local, Raimundo Moreira, há uma disparidade entre as vendas de janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, quando o país enfrentava a crise. “Ano passado foi um ano de contenção, então as vendas foram mais lentas. Mas este ano começamos a todo vapor, ainda bem! ”, disse.

Em tempos onde o movimento era lento, as promoções ajudavam a segurar a loja. “O que ajudava eram as promoções que fazíamos. Geralmente oferecíamos descontos de 15% quando o pagamento era feito à vista. Além disso, também parcelamos as compras em até 12 vezes sem juros no cartão”, explicou.

A aposentada Francisca Ribeiro, 77, costuma aproveitar o início do ano para realizar reformas em cassa. Para isso, ela costuma comprar materiais em lojas diferentes. “Já possuo uma loja cativa onde compro materiais como areia, seixo e tijolo. Mas quando se trata de cimento, procuro pesquisar onde encontro o melhor preço”, afirmou.





Leia mais:

Receita estuda mudança no código tributário

Vejam dicas para compra de material escolar em Manaus