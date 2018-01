TJAM seleciona estagiários de nível médio no Amazonas

A seleção abrange 60 comarcar do interior do Amazonas | Foto: Tribunal de Justiça do Amazonas

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) deu início, nesta terça-feira (9), ao processo de seleção de estágio direcionado a estudantes de nível médio matriculados na rede pública estadual de ensino do interior do Estado, com vagas para 60 Comarcas do Amazonas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no certame até o dia 29 de janeiro deste ano no endereço eletrônico:



http://estagiointeriormedio.tjam.jus.br/estagiosinteriormedio/candidatos/add

Os candidatos farão a prova online. A seleção pública destina-se ao preenchimento de 35 vagas para estudantes do ensino médio e cadastro de reserva, abrangendo 60 comarcas do interior do Amazonas.

Os selecionados cumprirão carga horária de 20 horas semanais (de 8h às 12h, de segunda a sexta), compreendendo o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário, recebendo bolsa-auxílio mensal ao valor de R$ 300,00, além de R$ 100,00 mensais como auxílio-transporte.

Conforme pré-requisitos para participação na seleção, indicados em edital, o candidato interessado deve estar matriculado, em 2018, no 1º ou no 2º ano do ensino médio, em escola da Secretaria de Estado de Educação (Seduc); ter média global dos componentes curriculares igual ou superior a ‘6,0’; se for do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares (no caso de candidato com idade superior a 18 anos); e não possuir antecedentes criminais, dentre outros.



Etapas de seleção e prova



De acordo com edital, a seleção pública é organizada em duas etapas, sendo elas, inscrição e prova, ambas devendo ser realizadas até 12h do dia 29 de janeiro de 2018, no endereço eletrônico



http://estagiointeriormedio.tjam.jus.br/estagiosinteriormedio/candidatos/add.

Ao acessar a página, o candidato deverá preencher um formulário e em seguida realizar uma prova online que é constituída de 20 questões de múltipla escolha referentes a conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Informática e Lei de Estágio. Para a realização da prova, o candidato terá 40 minutos para respondê-la.



Conforme o edital, a pontuação final do candidato abrangerá sua nota na prova online e a média global escolar a ser fornecida pela Seduc (esta última com peso 2). Ambas serão somadas e divididas por dois.



De acordo com a EASTJAM, o resultado da seleção será publicada no site do TJAM : www.tjam.jus.br Os aprovados vão compor um banco de cadastro, sendo convocados pelo Tribunal conforme a disponibilidade de vagas, respeitando criteriosamente a ordem de classificação no certame.



A ESTJAM informou ainda que a seleção pública terá validade de dois anos e que os candidatos aprovados que forem convocados para estágio deverão, no decorrer de seu contrato, manter o desempenho escolar com média igual ou superior a ‘6,0’.



Informações suplementares podem ser obtidas pelos interessados através do telefone (92) 2129-6682.







