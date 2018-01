Já pensou em viajar para Argentina? Agora pode ficar mais fácil

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes alinham ações para promover o voo entre Buenos Aires e Manaus. Atualmente, essa rota tem 56% de ocupação e o objetivo da parceria é aumentar ainda mais essa taxa.

A reunião para acertar os detalhes da ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), na sede da Amazonastur, localizada na avenida Santos Dumont, nº. 1350, Tarumã, zona oeste de Manaus.

Três trabalhos já foram definidos para os próximos meses, o primeiro é um famtour, com operadores argentinos que devem visitar o Estado em março e durante o Festival Folclórico de Parintins, no final de junho. “A ideia é trazer de quatro a cinco operadores da Argentina para conhecer de perto o nosso potencial turístico, principalmente nos segmentos de etnoturismo e das praias de água doce”, disse o presidente da Amazonastur, Orsine Junior.

O titular do Órgão Estadual de Turismo disse ainda que campanhas promocionais serão realizadas na revista de bordo da Gol, entre outras publicações do setor e em alguns aeroportos do Brasil. “Iremos divulgar os pacotes e roteiros ‘Conheça o Amazonas’. A empresa apostou em colocar esse voo para Manaus, agora iremos fazer nossa segunda ação na Argentina para demonstrar porque o Amazonas é um dos Destinos Brasileiros mais procurados por turistas estrangeiros”.

Além do famtour e dos anúncios em publicações especializadas, o Governo do Amazonas vai promover Roadshows em três cidades argentinas ainda neste primeiro semestre.

Europa – Através do codeshare entre Air France/KLM e GOL o turista europeu já pode comprar seu bilhete com destino ao Amazonas. E visando atingir esse público, o Governo do Amazonas também vai atacar nesse nicho para aumentar ainda mais o fluxo de turistas para o Estado.

Orsine Junior destacou a Pesca Esportiva como um dos produtos que podem ajudar a consolidar os voos da empresa para o Estado, contribuindo assim para expandir ainda mais a atividade turística na região amazônica. ”Tudo que estiver ao nosso alcance vamos fazer, principalmente porque queremos aumentar a nossa malha viária, mas para isso temos que fazer a nossa parte”, finalizou o presidente da Amazonastur.

