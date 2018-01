Aumenta procura por preparatórios para concursos públicos em Manaus

Site concurseiro | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - Ingressar em um emprego mediante concurso público é a ambição de muitas pessoas. Isso se deve ao fato de que o salário oferecido na maioria dos cargos é bastante superior ao funcionalismo privado, promovendo estabilidade financeira, e, além disso, muitas vagas podem ser ocupadas apenas com o ensino médio completo.



Buscando a aprovação, é comum que os chamados “concurseiros” se inscrevam em cursos preparatórios que ensinem o conteúdo programático dos mais variados concursos públicos. Para isso, muitas dessas instituições oferecem aulas presenciais ou online.

No preparatório “Sou concurseiro e vou passar”, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, o aluno pode decidir entre as duas modalidades (presencial ou online). No entanto, ele explica que há vantagens e desvantagens em ambas as formas que devem ser levadas em consideração antes de começar.

“No curso online, você estuda em casa, a qualquer hora. É cômodo, mas exige disciplina e foco. Já nas aulas presenciais, você precisa se deslocar todos os dias de casa até o curso. Porém, você encontra pessoas lá com o mesmo objetivo que o seu, então isso ajuda a motivar”, explica o criador e professor do curso, Fábio Silva.

Outra vantagem do curso online é o preço do pacote de seis meses do curso, que gira em torno de R$500, enquanto o presencial custa cerca de R$200 por mês.

Ele destaca que é importante que a pessoa foque em um concurso, onde irá depositar sua dedicação e energia. Além disso, Fábio diz que hoje é possível notar a crescente preferência pela plataforma digital do curso, que hoje possui aproximadamente 1000 alunos no preparatório online, grande parte do interior do estado, e 400 no presencial. Isso ocorre porque as videoaulas estão disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar com acesso à internet.

“Outro dia mesmo vi um rapaz, na fila do banco, assistindo videoaula para concurso”, conta.

A procura por cursos preparatórios deve aumentar nos próximos meses devido ao anúncio da abertura de concursos da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria e Estado de Educação (Seduc), feito pelo governador Amazonino Mendes (PDT).

“Todos os cargos contabilizam aproximadamente 10 mil cargos. Os cursos presenciais de Manaus não irão suportar essa demanda. Antes mesmo desses editais serem anunciados, as turmas já estavam lotadas. É provável que haja um aumento na procura de cursos online”, alerta.

O Aprova Concursos é uma plataforma nacional que trabalha apenas com o formato digital de aula. Eles oferecem pacotes de videoaulas com preços a partir de R$150 e podem ser acessados durante 6 meses. “Os preços dependem do curso e do concurso escolhidos. No Brasil, temos mais de 100 mil alunos que adotaram nosso material”, explica um dos responsáveis pela venda dos pacotes, Pedro Geaninni.

O universitário Ricardo Chaves, 26, adotou a plataforma digital para estudar para um concurso. Ele conta que costuma estudar pela parte da tarde e testar seus conhecimentos no final da semana. “No final de cada semana, costumo fazer um teste para testar o que aprendi. Antes das provas, faço uma espécie de prova com todos os conteúdos que estudei para relembrar os assuntos”.

Independente da forma escolhida, o aluno deve estar atendo às dicas de estudo dadas por Fábio Silva. “É preciso entender que passa quem estuda todas as disciplinas. Organize-se e crie uma rotina de estudos, escolhendo no mínimo duas disciplinas por dia. Estude, prioritariamente, as disciplinas que mais tem dificuldade. Converse com sua família para que tenha apoio deles. E principalmente, escolha uma carreira pela qual seja apaixonado”, diz.

