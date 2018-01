Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio especial nesta sexta-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), realizará, ao vivo, nesta sexta (12), às 12h, no jornal do meio-dia da TV Cultura, o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense. A apresentadora Vivian Alencar e o secretário de Fazenda, Alfredo Paes, irão sortear R$ 154 mil, sendo R$ 110 mil para os cidadãos e R$ 44 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha.



Serão sorteados para os cidadãos seis prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 50 mil. As entidades sociais concorrem a seis prêmios de R$ 4 mil e um de R$ 20 mil.

Foram gerados 31.612.267 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Concorrem 222.178 pessoas que cadastraram o CPF no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br. O montante de notas fiscais emitidas com CPF foi de 8.337.260, que totalizaram R$ 2.100.043.847,81.



Evolução da campanha

Desde que a campanha Nota Fiscal Amazonense iniciou em agosto de 2015 a dezembro de 2017, foram sorteados 40.221 prêmios, que totalizaram R$ 8.100.660,00. Cerca de 249 mil pessoas cadastraram o CPF e estão aptas a participar dos sorteios.

Uma das grandes conquistas da campanha foi a disseminação da cidadania fiscal. O hábito de pedir o CPF na nota tornou-se rotina para adultos e crianças. A Sefaz registra 56.940.044 notas fiscais emitidas com CPF.



Além de realizar os sonhos dos participantes que recebem o prêmio creditado em suas contas correntes ou de poupança, a Nota Fiscal Amazonense também tem permitido que as entidades sociais participantes, 107 até o momento, angariem recursos extras para desenvolver suas atividades em benefício da sociedade.



Como cadastrar

A coordenação da Campanha informa que o cadastramento continua sendo feito pelo portal e pelo aplicativo da Nota Fiscal Amazonense, bem como na sede da Sefaz, no Aleixo, e nos PACs do Estado.



Prêmios instantâneos ou diários – Todos os dias (de domingo a sábado) são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um prêmio de mil reais. Participam do sorteio todas as notas fiscais emitidas com CPF, independente do valor da compra.

Mensalmente, são sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil reais



Prêmio Especial



No final do ano, as notas fiscais de compras realizadas de janeiro a dezembro, concorrem a um prêmio de R$ 50 mil e seis de R$ 10 mil reais.



As entidades sociais participantes da campanha recebem prêmios à parte que correspondem a 40% do valor ganho pelo padrinho que a indicou no ato do cadastramento.

