Basa celebra 10 anos do Amazônia Florescer com 500 mi em investimentos

Manaus - O Banco da Amazônia comemorou os 10 anos de atuação do programa de Microcrédito Produtivo Orientado, uma espécie de “empréstimo coletivo”, nesta sexta-feira (12). O evento foi realizado no edifício da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), em Manaus.

O evento contou com a participação do gerente geral da agência Sete de Setembro, localizada no Centro, Raimundo Almeida, que estava representando o superintendente do Banco da Amazônia, Nélio Gusmão. Em seu discurso, ele destacou a importância do programa. “Estamos incentivando as pessoas a crescerem, a aumentar sua qualidade de vida e capacidade de renda e, assim, a diminuir a desigualdade social”, disse.

Leia também: Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio especial nesta sexta-feira

O programa conhecido como Amazônia Florescer já investiu mais de R$ 500 milhões em toda Região Norte. Desses, mais de R$ 33 milhões foram aplicados somente no Amazonas com um número superior a 18 mil atendimentos. Até o momento, ao todo, mais de 260 mil microempreendedores populares já foram atendidos pelo programa em 10 anos. Entre as principais atividades financiadas pelo programa destacam-se o comércio, em seguida, serviço e produção.

A supervisor de microfinanças do banco, Christiane Feitoza, o programa é uma forma de ajudar aqueles clientes que moram mais longe do centro. ” Áreas mais afastadas do centro nem sempre contam com acesso ao crédito, então o Banco da Amazônia tem levado às áreas mais afastadas do município”, conta.

Empresário

O empreendedor e parceiro do programa, Antônio Januário, está no ramo da venda de camas, mesas e perfumes há quase trinta anos, mas faz parte do programa há quatro anos. Ele conta que decidiu aderir porque os juros são mínimos e os prazos são maiores. “É um programa onde você pode crescer e isso é bom demais”.

Como participar do Amazônia Florescer

O acesso é por meio de Grupos solidários, formados a partir da reunião voluntária e espontânea de 03 a 10 empreendedores, os quais se conhecem, confiam e cooperam entre si, unidos com o objetivo de obter crédito e crescer juntos. Nesse processo, todos os membros do grupo se responsabilizam conjuntamente pela quitação do empréstimo.

Interessados em obter mais informações sobre crédito coletivo devem se dirigir a uma das agências do Banco da Amazônia, em Manaus. Já para quem tem interesse em solicitar financiamento devem procurar o escritório da Unidade de Microfinanças localizado na rua Monsenhor Coutinho, nº 688 C-1, Bairro: Centro, CEP 69010-110.





Leia mais:

Alvará 2018 já está disponível para consulta e pagamento via internet



Amazonas registra pior resultado na produção industrial, aponta IBGE