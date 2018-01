Empresária em Manaus monta 'cabines de estudos' para concursos

Bárbara Gato - Empreendedora da Gênius | Foto: Divulgação

Manaus - A empresária Bárbara Gato, de 24 anos, inaugura na próxima segunda-feira , (24), em Manaus, a Gênius, cabine de estudos com serviços e comodidades para quem quer estudar e busca de aprovação em concursos públicos, da OAB, Vestibulares e outros.



Bárbara Gato, 24, formou-se em Direito em 2016 e logo entrou no ritmo dos “concurseiros de plantão”, como são chamadas as pessoas que vão atrás dos melhores concursos e se dedicam bastante aos estudos até conquistar uma vaga. Após passar no Exame da Ordem, ela pesquisou outros concursos e começou sua preparação esbarrando em um problema: um lugar ideal para se centrar nos estudos.

“Procurei as cabines de estudo e estavam todas lotadas, foi aí que, diante da minha dificuldade, tive a ideia de montar mais um espaço que pudesse ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema que eu”, explica Bárbara, que nesta segunda-feira, 15, às 8h, inaugura a Genius – Cabines de Estudos.

Leia mais: Voo de Manaus para Miami pode ser diário, diz Amazonastur

Bárbara conta que as cabines são um sucesso porque atendem a necessidade de quem está correndo contra o tempo para se preparar para os concursos. “Em casa você sempre tem muito barulho, as pessoas da sua família sempre acham que você não está estudando e tiram a sua atenção conversando ou pedindo que você faça alguma atividade paralela, sem falar que você acaba tendo uma cama que te atrai para dormir ou a geladeira te chamando a cada 5 minutos”, argumenta Bárbara.

| Foto: Divulgação

A advogada aliou ainda a necessidade dos concurseiros ao expertise de sua mãe, a Life and Professional Coach, Edineida Gato. Como consultora de carreiras, Edineida apostou na ideia da filha porque entende que o lugar ideal para os estudos é de extrema importância para quem quer se dar bem em um concurso. “Nesses espaços, você encontra pessoas que estão focadas em passar em concursos e isto motiva ainda mais a alcançar seus objetivos”, explica Edineida, que oferecerá serviços de coach também para concurseiros no espaço da Genius.





Sobre a Genius

A Genius foi planejada para ser o espaço ideal para quem busca atenção na hora de se preparar para os concursos. São mais de 40 cabines em um espaço feito para que o estudante tenha os principais serviços à sua disposição: rede wi-fi, impressora, copiadora e scanner, lounge, copa com torradeira, microondas, geladeira, pipoqueira, cafeteira, sanduicheira e banheiro com chuveiros.



Localizada na rua Belo Horizonte, em Adrianópolis, dispõe de espaço compartilhado para estacionamento, além de ter localização próxima a shoppings, supermercados e escolas, tendo ainda monitoramento externo com câmeras, dando mais segurança aos estudantes.

As reservas para as cabines podem ser feitas pelo e-mail genius.cabines@gmail.com ou pelo celular e whatsapp (92) 99337-9748.







Leia mais:





Arthur recebe reconhecimento da ONU por acolher índios venezuelanos



Fique ligado nas novidades do high society manauara





Voo de Manaus para Miami poderá ser diário, diz Amazonastur