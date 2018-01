Sine Manaus seleciona candidatos para mais de 50 vagas de emprego

Manaus - O posto do Sine Manaus que funciona na Ouvidoria Municipal seleciona nesta segunda e terça-feiras, 15 e 16, das 8h as 11h, candidatos para 58 vagas de emprego, sendo 15 para cargos de chefia em uma importante empresa de varejo que está em expansão em Manaus.

Para participar da seleção, os candidatos devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

O posto do Sine Manaus da Ouvidoria/Procon fica na rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Acesse http://semtrad.manaus.am.gov.br/para mais informações.



Confira as vagas e requisitos:

VAGA: CHEFE DE PREVENÇÃO E PERDAS



-Ensino Médio Completo;



-Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência com liderança de prevenção;



- Vagas: 2





VAGA: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS



- Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Pedagogia, Gestão de RH ou Psicologia;



- Experiência em Recursos Humanos e gestão de pessoas;



- Desejável que tenha trabalhado em multinacionais;



- Vagas: 1







VAGA: CHEFE DE FRENTE DE CAIXA

- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Funções: adequar o quadro de funcionários nos caixas e sua distribuição, estabelecendo uma escala de acordo com cada dia de movimento da loja; atentar para os picos de vendas, abrindo quantos caixas forem necessárias. Supervisionar limpeza, manutenção e conservação da seção e acompanhar a disponibilidade de carrinhos para clientes, garantindo o recolhimento dos carrinhos com defeito para a manutenção; controlar o banco de horas, cumprindo com as escalas de folga; elaborar escalas da equipe de frente de caixa.



- Vagas: 2







VAGA: CHEFE DE FATURAMENTO (RECEBIMENTO DE MERCADORIA)

- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



-Experiência no setor de faturamento e notas fiscais.



- Vagas: 1







VAGA: CHEFE DE DEPÓSITO

- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência com liderança, encarregado de armazém, depósito e logística. Recebimento de carretas de mercadorias e alimentos perecíveis.



-Vagas: 1







VAGA: CHEFE DE CAFETERIA

- Ensino Médio completo



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência com liderança de cafeteria ou fast- food. Necessário ter trabalhado com salgados, assados e controle dos produtos.



- Vagas: 1







VAGA: CHEFE DE SEÇÃO DE PERECÍVEIS



- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função exercendo cargos de liderança.



- Experiência com congelados, lacticínios, câmera fria, armazenamento de produtos e prazos de validade.



- Vagas: 2







VAGA: CHEFE DE SEÇÃO DE MERCEARIA



- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência em mercearia, comércio de atacado e varejo. Conhecer mercearia voltada para a área de alimentos.



- Vagas: 4







VAGA: CHEFE DE SEÇÃO FLV (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) HORTIFRUTI

- Ensino Médio Completo;



-Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência em liderança de setores de frutas, legumes e verduras. Verificação e atuação nas datas de validade; recebimento, organização e precificação das mercadorias no setor;



- Vagas: 1







VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

- Ensino Médio Completo e curso técnico de elétrico, edificações ou eletrotécnico;



- Imprescindível curso de NR 10 atualizado;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Funções: trabalhar com manutenção hidráulica, elétrica e refrigeração;



- Vagas: 1







VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO



- Ensino Médio Completo;



- Imprescindível curso de NR 10 atualizado;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Funções: conhecimento em elétrica, manutenção predial, hidráulica e ar condicionado;



- Vagas: 1







VAGA: ASSISTENTE DE TI

- Ensino Médio Completo, curso técnico ou Ensino Superior Cursando na área de atuação;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Funções: trabalhar com manutenção de computadores.



- Vagas: 1







VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

- Ensino Médio Completo;



- Necessário: Carteira CNH B e curso de empilhadeira atualizado;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Funções: trabalhar com empilhadeira elétrica ou a gás;



- Vagas: 5







VAGA: CONFERENTE

- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Funções: trabalhar com conferência de notas fiscais e recebimento de mercadorias.



- Vagas: 5







VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS

- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência com lançamentos, emissão de notas fiscais em volume, entrada e saída de notas fiscais e faturamento;



- Vagas: 3







VAGA: COZINHEIRO

- Ensino Fundamental Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência com cozinha industrial e com o preparo de refeições em larga escala;



- Vagas: 1







VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

- Ensino Fundamental Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Função: auxiliar no preparo dos alimentos e refeições;



- Vagas: 4







VAGA: AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

- Ensino Médio Completo ou Superior Cursando;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência com departamento pessoal e ponto eletrônico;



- Vagas: 1







VAGA: FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS



- Ensino Médio Completo;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência como fiscal de loja, porteiro, segurança, vigilante;



- Vagas: 20







VAGA: NUTRICIONISTA

- Ensino Superior em Nutrição;



- Experiência comprovada de 6 meses na função;



- Experiência em liderança de cozinha industrial e organização de refeições em larga escala;



- Vagas: 1

