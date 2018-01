Compras coletivas de material escolar geram descontos de até 30%

Manaus - Na correria de início de ano, quando as famílias se veem reféns dos pagamentos de IPTU e IPVA e, principalmente, da compra de material escolar, muitos pais têm a terceira preocupação diminuída no tempo e no bolso. Empresas dos setores de serviço, comércio e indústria oferecem aos seus colaboradores a modalidade de compras coletivas de material escolar, que rende descontos de até 30% no total da lista e até um abono para ajudar na compra.



Desde que chegou em Manaus, há 4 anos, o laboratório Sabin trouxe com a experiência na sua rede nacional, a facilitação da compra de material escolar aos seus colaboradores, por meio de compras coletivas. O diretor regional da empresa, Régis Torres, explica que a empresa reúne as listas de material escolar dos seus colaboradores para buscar uma parceria com livraria e papelaria e, no final, consegue tornar a lista até 30% mais em conta.

Leia também: Carros estacionados em local proibido são guinchados na Ponta Negra



“O benefício da facilitação da compra do material escolar, num primeiro plano, poupa o tempo do funcionário, que não precisa sair em peregrinação nas papelarias com a dificuldade de achar todo o material da lista, além de garantir um bom desconto”, afirma Torres.

Este ano, o laboratório Sabin segue com a estratégia em Manaus. O diretor regional explica que as compras são parceladas em até quatro vezes e descontadas diretamente no contracheque do colaborador. Segundo ele, o número de parcelas não torna a compra cara por conta do desconto. “Se compra em janeiro ou até o final de fevereiro, só vai descontar a primeira parcela no final de março”, diz.

Ao menos 80 colaboradores do Sabin terão acesso a modalidade de compras coletivas da empresa, segundo Torres. Mas, para ter direito a ela, o funcionário precisa preencher alguns requisitos, como ter, no mínimo, um ano de casa, estar em dia com estado de saúde ocupacional e nota na avaliação de desempenho superior a 80%.

“Com essa estratégia a empresa ganha em qualidade no atendimento e no resultado dos seus serviços”, completa o diretor regional do Sabin em Manaus.

Menos custo

Danyelly Alves Teixeira é colaboradora do laboratório Sabin desde a chegada da empresa em Manaus. Ela conta que veio de Brasília, onde por 2 anos já participava das compras coletivas e agora vai para o seu quinto ano em Manaus. No ano passado, os livros, materiais e acessórios das listas dos seus três filhos custariam ao seu orçamento R$ 2mil. Com a modalidade de compras coletivas ela afirma que só pagou R$ 800.

No modelo, os pais economizaram até 30% do que se fosse comprar sem a parceria | Foto: Marcelo Cadilhe





Indústria

Instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM), a Technicolor Brasil Mídia e Entretenimento trabalha com essa estratégia há 18 anos. Conforme a diretora de recursos humanos, meio ambiente, saúde e segurança da Technicolor para a América Latina, Myrian Tribuzy, neste ano, por volta de 350 colaboradores serão contemplados com os descontos de até 17%, que foi a média de 2017.

Além do desconto negociado com as livrarias e papelarias, a Technicolor dá ainda uma concessão de, aproximadamente, R$ 200 ao funcionário para ajudar na compra do material escolar. “Iniciamos o projeto todo ano em janeiro e o colaborador tem a até março para facilitar o processo. A ideia é estimular a matrícula das crianças, o estudar, o aprender e deixar que os pais foquem nesse projeto”, diz a diretora.

Segundo Miryan Tribuzy, hoje, além da compra para o material escolar dos filhos, muitos colaboradores que fazem faculdade aproveitam também para comprar o material do curso de graduação.

“Hoje, cerca de 20% do quadro de produção faz um curso superior. Desse número 80% tem filhos. Aqueles que não tem filhos priorizam os seus estudos na faculdade ou na pós-graduação”, afirma.

Leia mais:

Especialistas dão dicas para comprar material escolar mais barato

Arthur torna-se sócio benemérito em festa de 105 anos do Nacional

Visitantes tentam entrar com celulares e drogas em presídio no AM