Coletivo Jovem anuncia 360 vagas de capacitação gratuita em Manaus

O Coletivo Jovem inicia o ano com a abertura de mais um ciclo de capacitação para jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio, com o objetivo de conectá-los a novas oportunidades de desenvolvimento profissional. As inscrições iniciam-se no dia 24 de janeiro e são ao todo 360 vagas para cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e capacitação nas áreas de Comunicação e Tecnologia, Marketing e Vendas e Produção de Eventos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro ou enquanto houver vagas e é necessário que os jovens estejam com os seguintes documentos em mãos: duas fotos 3x4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor de idade, deve ir acompanhado do responsável, que deve estar portando cópia e original do RG.

Os interessados devem dirigir-se a uma das três unidades do Coletivo Jovem em Manaus, que ficam localizadas na Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, que fica na Rua Francisco Oliveira (antiga Rua 22), nº 8, Conjunto São Cristóvão, no Zumbi II.



O número de contato é (92) 3017-6761 / 99269-7159; no Clube de Mães Japiinlandia, que fica na Rua Maria Mansour, 533, Japiim. O número de contato é (92) 3663-4470 / 99238-1473; e no Lar Fabiano de Cristo (Casa Joana de Ângelis), que fica na rua Jasmim Imperador (antiga Projetada), 2, no Conjunto Hileia II, Redenção. O número de contato da sede é (92) 99302-2361.

Com aulas duas vezes por semana, com duração de duas horas, a capacitação tem início no dia 26 de fevereiro e vai até 19 de abril. Em sala de aula, o método de ensino abrange não só conteúdos sobre temas e orientações comportamentais, mas também aplicações lúdicas e exercícios práticos, nos quais os alunos conseguem executar a teoria aprendida.





