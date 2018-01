Sétimo lote do Abono Salarial começa a ser pago nesta quinta (18)

Brasília - Os trabalhadores que têm direito ao saque do sétimo lote do Abono Salarial do PIS/Pasep, ano-base 2016, podem começar a retirar o dinheiro na próxima quinta-feira (18). O Ministério do Trabalho vai liberar um total de R$ 2.671.304.769,64, para um número estimado de 3.599.072 abonos.

Quem nasceu em janeiro e fevereiro e trabalha na iniciativa privada será contemplado com o recurso recebido pela Caixa. Já os servidores públicos com inscrições de final cinco (5) recebem pelo Banco do Brasil.

O pagamento obedece a um calendário baseado no mês de nascimento do trabalhador. O Abono Salarial Ano-Base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017 e até o final do ano foram liberados os recursos para trabalhadores privados nascidos de julho a dezembro e para os servidores públicos com finais de inscrição de 0 a 4.

O valor ainda disponível para saque é superior a R$ 9,8 bilhões. Mesmo quem já teve o benefício liberado no ano passado, mas não sacou o recurso, ainda pode retirar Abono Salarial.

Quem tem direito ao benefício?

O Abono Salarial Ano-Base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele ano, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Leia também: Sine Manaus seleciona candidatos para mais de 50 empregos em Manaus

Qual o valor?

O valor do benefício varia de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o tempo trabalhado no ano-base. Para receber o valor cheio, é necessário ter trabalhado formalmente durante todo o ano de 2016 com rendimento médio de até dois salários mínimos. “Quem trabalhou um mês, por exemplo, com esses mesmos pré-requisitos, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente”, explica o chefe da divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Britto.

Depois do pagamento que começa nesta semana, outros dois lotes ainda serão pagos pelo Ministério do Trabalho. No dia 22 de fevereiro, começam a ser liberados os recursos para quem nasceu em março e abril, além de servidores com inscrições de finais 6 e 7. Já em 15 de março, começa a receber quem faz aniversário em maio e junho, e servidores com inscrições finalizadas em 8 e 9.

Leia mais

Coletivo jovem anuncia 360 vagas de capacitação gratuita em Manaus

Cadastro e recadastro da meia-passagem iniciam nesta terça

Namoro à distancia dá certo ou é furada?