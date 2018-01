Indústria vai contratar 1 mil trabalhadores temporários em Manaus

Manaus - A indústria amazonense deve iniciar o ano de 2018 com pelo menos 1 mil novos empregos temporários. As contratações fazem parte do efetivo que vai completar a produção de televisores que irão atender a demanda de venda para a Copa do Mundo de Futebol este ano. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), instituição responsável por controlar as contratações do setor no Polo Industrial de Manaus (PIM).

O presidente do Sindmetal, Waldemir Santana, informou que boa parte da mercadoria para a Copa já foi produzida ainda em 2017, mas ainda falta concluir toda a produção prevista para o período. “Os trabalhadores efetivos retornam ainda esta semana das férias, mas deve faltar mão de obra para completar a produção. Por isso, devem chegar novos temporários, mas o número não deve ser maior que 1 mil pessoas”, conta.

Leia mais: Dúvidas na hora de comprar material escolar? Saiba como economizar

O número previsto de 1 mil temporários é menor do que o esperado para o período de dezembro até este início de ano. Para a época, o próprio Sindmetal falava em número de contratações temporárias e efetivas em torno de 2 mil e 3 mil pessoas.

Em todo o ano de 2017 foram contratados aproximadamente 4 mil trabalhadores temporários para as fábricas do Distrito Industrial, em diversos segmentos, mas todos já foram dispensados ainda em dezembro. “A exemplo do setor de ar condicionado que possuía aproximadamente 2 mil funcionários temporários, mas com a chegada da baixa temporada de vendas para o Sudeste, foram todos dispensados”, explica Santana.

Em 2018, quem mais deve contratar são as empresas que fabricam televisores e componentes, que produzem as peças para as montadoras de televisores, como Semp Toshiba, LG e Samsung. “A Copa do Mundo é em junho e as fábricas tem que produzir mais. Tanto que a maioria das empresas reduziu férias de fim de ano de 20 dias para 15 dias”, detalha o presidente do Sindmetal.

A seleção dos funcionários para a indústria acontece por meio de um acordo com doze empresas de recursos humanos especializadas na atividade, que avaliam e contratam os candidatos. Entre elas estão a Desafio, MegaTemp, RH Amazonas, Positivo RH, entre outras. Ainda na terça-feira, o Sindimetal deve realizar uma reunião com as empresas de contratações temporários para refazer o acordo de contratação de novos trabalhadores.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Sine Manaus seleciona candidatos para mais de 50 vagas de emprego