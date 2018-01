Preço da gasolina já aumentou três vezes em janeiro, diz Sindcam

Manaus - Apenas nos primeiros dezesseis dias de 2018, o preço da gasolina já aumentou três vezes nas distribuidoras, de acordo com a política de preços da Petrobras. Em Manaus, o Sindicato do Comércio Varejistas de Combustíveis do Amazonas (Sindcam), revelou que os reajustes elevaram o preço médio do litro da gasolina em até R$ 4,29.

Os aumentos aconteceram nos dias 10, 11 e 12 deste mês, sendo de 0,7%, 1,4% e 1,4%, respectivamente, acumulando alta de 3,5%. De acordo com o presidente do Sindcam, Geraldo Dantas, no período de julho até dezembro do ano passado, a gasolina acumulou um aumento de 19%, a partir dos reajustes da Petrobras.

A tabela de composição de preços da Petrobras, que consta no site da estatal, informa que além do aumento, houve ainda outros sete reajustes neste mês de janeiro, todos com redução, com destaque para 1,6%, no último dia 9, 1,1%, no dia 6, e -1,4%, no último dia 4. O acumulado na redução é de 7,2%.

O preço médio nos postos de combustíveis, em Manaus, está variando entre R$ 4,25 e R$ 4,29. “Como o preço é dinâmico e os empresários fazem mudanças no valor quase todo dia, o consumidor tem que fazer uma pesquisa para encontrar o lugar mais em conta”, explicou o presidente do Sindcam.

Geraldo Dantas também ressaltou que a retomada das aulas e fim das férias, inicia novamente o pico de consumo de combustível, mas o aumento não vai influenciar na mudança de preço. “O que determina o preço é a Petrobras ou alguma promoção das distribuidoras, mas ainda não há previsão para que aconteça desconto”, concluiu.





Edição: Luis Henrique Oliveira





