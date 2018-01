Sine Manaus orienta candidatos e oferece novas vagas de emprego

Manaus - Mais de 40% dos candidatos que compareceram ao Sine Manaus na segunda e terça-feira foram desqualificados por não apresentarem a documentação exigida. Alguns casos envolvem até a falta de documentos pessoais.

A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, fala da importância de os candidatos estarem atentos ao perfil exigido e também para a entrega da documentação necessária para dar continuidade à seleção.

“Tivemos muitos candidatos que compareceram ao Sine Manaus, nesta segunda e terça-feira, mas infelizmente boa parte não trouxe sequer a documentação exigida. Isto dificulta a seleção e o pior de tudo é que tira a oportunidade daquele trabalhador”, explica Margareth, informando sobre novas vagas nos dois postos do Sine Manaus.

De acordo com a diretora, as 15 vagas de chefia oferecidas no início da semana ainda não foram preenchidas e em muitos casos em decorrência da desqualificação dos candidatos. “Orientamos que os candidatos verifiquem os requisitos exigidos e tragam certificados ou diplomas que comprovem a qualificação que o candidato afirma ter”, orienta Margareth.

Os documentos básicos para os candidatos são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação.

A seleção das vagas continuará até sexta-feira (19) no posto do Sine Manaus que funciona dentro da Ouvidoria/Procon do Município, das 8h às 11h. No posto do Sine Manaus do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, também haverá seleção nesta quarta-feira, 17/1, para novas vagas, conforme abaixo.

Confira as vagas nos postos do Sine Manaus:

POSTO OUVIDORIA/PROCON - Rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

VAGA: CHEFE DE PREVENÇÃO E PERDAS

-Ensino Médio Completo;

-Experiência comprovada de 6 meses na função;

- Experiência com liderança de prevenção;

- Vagas: 2





VAGA: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS



- Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Pedagogia, Gestão de RH ou Psicologia;

- Experiência em Recursos Humanos e gestão de pessoas;

- Desejável que tenha trabalhado em multinacionais;

- Vagas: 1

VAGA: CHEFE DE FRENTE DE CAIXA

- Ensino Médio Completo;

- Experiência comprovada de 6 meses na função;

- Funções: adequar o quadro de funcionários nos caixas e sua distribuição, estabelecendo uma escala de acordo com cada dia de movimento da loja; atentar para os picos de vendas, abrindo quantos caixas forem necessárias. Supervisionar limpeza, manutenção e conservação da seção e acompanhar a disponibilidade de carrinhos para clientes, garantindo o recolhimento dos carrinhos com defeito para a manutenção; controlar o banco de horas, cumprindo com as escalas de folga; elaborar escalas da equipe de frente de caixa.

- Vagas: 2

VAGA: CHEFE DE FATURAMENTO (RECEBIMENTO DE MERCADORIA)

- Ensino Médio Completo;

- Experiência comprovada de 6 meses na função;

-Experiência no setor de faturamento e notas fiscais.

- Vagas: 1

VAGA: CHEFE DE DEPÓSITO

- Ensino Médio Completo;

- Experiência comprovada de 6 meses na função;

-Experiência com liderança, encarregado de armazém, depósito e logística. Recebimento de carretas de mercadorias e alimentos perecíveis.

- Vagas: 1

VAGA: CHEFE DE CAFETERIA

- Ensino Médio completo

- Experiência comprovada de 6 meses na função;

- Experiência com liderança de cafeteria ou fast- food. Necessário ter trabalhado com salgados, assados e controle dos produtos.

- Vagas: 1

VAGA: CHEFE DE SEÇÃO DE PERECÍVEIS

- Ensino Médio Completo;

- Experiência comprovada de 6 meses na função exercendo cargos de liderança.

- Experiência com congelados, lacticínios, câmera fria, armazenamento de produtos e prazos de validade.

- Vagas: 2

VAGA: CHEFE DE SEÇÃO DE MERCEARIA

- Ensino Médio Completo;

- Experiência comprovada de 6 meses na função;

- Experiência em mercearia, comércio de atacado e varejo. Conhecer mercearia voltada para a área de alimentos.

- Vagas: 4

VAGA: CHEFE DE SEÇÃO FLV (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) HORTIFRUTI

- Ensino Médio Completo;

- Experiência comprovada de 6 meses na função;

- Experiência em liderança de setores de frutas, legumes e verduras. Verificação e atuação nas datas de validade; recebimento, organização e precificação das mercadorias no setor;

- Vagas: 1

POSTO SHOPPING PHELIPPE DAOU (T4) Av. Camapuã, 2985 - Cidade Nova

VAGA: AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

ESCOLARIDADE: Médio Completo

6 MESES DE Experiência EM CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter CNH "B". Efetuar consertos mecânicos, fazer troca de óleo, revisão e limpeza de motores. Lavar as peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas. Executar outros serviços auxiliares de manutenção, operando equipamentos simples.

VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

ESCOLARIDADE: Superior Completo em Ciências Contábeis com registro de CRC

6 MESES DE Experiência EM CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência como analista contábil, escrituração contábil, conciliação dos saldos contábeis, análise do balancete e resultado mensal, interação com as demais áreas a fins de agilizar os processos contábeis e obter o suporte necessário nas conciliações.

VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO ROLL ON

ESCOLARIDADE: Médio Completo

6 MESES DE Experiência EM CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência como Motorista de Caminhão Roll On. Ter curso de MOOP e Direção Defensiva.

VAGA: MOTORISTA MANOBRISTA

ESCOLARIDADE: Médio Completo

6 MESES DE Experiência EM CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência como Motorista Manobrista na carteira. Ter CNH “AB”.

VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA AGLUTINADORA

ESCOLARIDADE: Médio Completo

6 MESES DE Experiência EM CTPS

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com reciclagem plástica. Vai realizar preparo da matéria-prima para alimentação e operação da extrusora, alimentar máquinas, carregar e descarregar diversas cargas.

