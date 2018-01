Sine já encaminhou 360 pessoas para 120 vagas de emprego este ano

Do dia 2 ao último dia 16 de janeiro, aproximadamente 360 pessoas foram encaminhadas para disputar 120 vagas em Manaus. | Foto: Michael Dantas

Manaus - O início do ano é a época preferida dos trabalhadores para procurar um novo emprego. Em Manaus, um dos canais mais procurados pelos trabalhadores é o Sine (Sistema Nacional de Emprego). De acordo com dados da (Setrab Secretaria Estadual do Trabalho) apenas do dia 2 ao último dia 16 de janeiro, aproximadamente 360 pessoas foram encaminhadas para disputar 120 vagas em Manaus.

Em média, todos os dias surgem pelo menos 10 vagas em diversos setores locais. Apenas na última segunda-feira (15), o Sine contava com 37 vagas em aberto. Entre as oportunidades de emprego, algumas atividades se destacam com maior procura, como é o caso da vaga de vendedor, tanto interno (lojas e shoppings) quanto externo (venda a domicílio).

| Foto: Arquivo EmTempo

Além dessas vagas existem outras que também se destacam, como agente de portaria, montador, garçom, açougueiro, jardineiro, mecânico de máquinas pesadas, promotor de vendas, entre outras.



Leia também: Industria vai contratar 1 mil trabalhadores temporários em Manaus

A Setrab ressaltou ainda que prefere que as pessoas procurem o Sine pessoalmente, para conversar e conhecer mais da experiência do trabalhador ou até alguma habilidade ou competência que, por algum motivo, ficou de fora do cadastro feito no sistema.

Outro ponto que foi destacado pela secretaria, é que em ano de Copa do Mundo as empresas do Distrito Industrial, intensificam as contratações de pessoas para suprir a produção de televisores, como o caso da Samsung, que é parceira do Sine.

O órgão espera que até a sexta-feira desta semana, a empresa busque por trabalhadores no sine, para preencher vagas. A cunho de compara, apenas ano passado a Samgung chegou a recrutar de uma só vez, 400 candidatos para preencher vagas de montador.

Neste início de ano, a Setrab aumentou a oferta de vagas de emprego junto às empresas. O objetivo é oferecer mais oportunidades para trabalhadores desempregados, mesmo no mês de janeiro, quando acontece uma diminuição das vagas de trabalho.

“Nossa missão é continuar ajudando os trabalhadores, mesmo no início do ano, quando as vagas ficam mais escassas. Todos os dias, temos oportunidade para os trabalhadores”, disse o secretário da Setrab, Dallas Filho.

Como concorrer

Para concorrer a uma vaga, a Setrab informa que o candidato deve ter o cadastro no Sine. Para realizar o cadastro, basta realizar o mesmo na sede do órgão em Manaus, levando currículo, carteira de trabalho, documento de identidade, número do PIS e fotografia 3x4.

Depois de feito o cadastro, o candidato deve aguardar o contato do Sine quando surgir uma oportunidade de emprego para o trabalhador. Alguns critérios devem ser atendidos pelos candidatos e todos estarão sujeitos a avaliação, não estando garantida.

O Sine funciona da segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e fica localizado na avenida Joaquim Nabuco, nº 878, no Centro. As vagas também são divulgadas pela página oficial da Setrab no Facebook ou também nos canais de televisão.

A secretaria pediu que os candidatos não cheguem de madrugada no local, porque a atitude, considerada desumana para os próprios trabalhadores, não garante vantagem para conseguir uma vaga. O que irá determinar o ganho da vaga será a avaliação da empresa contratante.







Leia mais:



'Assaltantes frios', diz delegado sobre quadrilha que assaltou Uber







Cáries precisamos falar dessa questão de saúde pública







Emprego em Manaus? Indústria vai contratar mil novos trabalhadores na capital