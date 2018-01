Estagiários são recebidos no TCE-AM nesta quarta (17)

Manaus - Na data em que se comemora o Dia dos Tribunais de Contas do Brasil, a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Lins dos Santos, integrou à Corte de Contas 116 novos estagiários, na manhã de quarta-feira (17). Inicialmente, o processo seletivo — realizado em novembro de 2017 — era para 77 candidatos, mas a presidência decidiu aumentar o número de vagas.

São 54 estudantes de direto, 31 de administração, 11 contabilidade, sete de engenharia civil, quatro de economia, cinco de tecnologia da informação, dois de comunicação social e dois de arquivologia que iniciam, nesta quinta-feira (18), uma bateria de cursos de formação na Escola de Contas Públicas (ECP), que vai durar uma semana.

A conselheira-presidente deu boas-vindas aos novos estagiários e ressaltou que o estágio é uma fase da vida profissional que precisa ser bem aproveitada, para lapidação do conhecimento e a troca de experiências. “Estou muito feliz em recebê-los. Sei que foi difícil o processo seletivo para estarem aqui. Então, desfrutem desta experiência no Tribunal de Contas para o aperfeiçoamento profissional de vocês”, afirma.



Os novos integrantes da Corte de Contas receberão uma bolsa no valor de R$1 mil, vale-transporte de R$ 167,20, além de seguro de vida e de acidente. A carga horária será de 25 horas semanais, sendo 5 horas por dia.

Edição: Lívia Nadjanara

