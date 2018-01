Inscrições para concurso da Defensoria Pública do AM são prorrogadas

Salários que podem chegar a até R$ 14 Mil. | Foto: Thiago Monteiro

Manaus - Os interessados em se tornar defensor público ganharam mais uma oportunidade de ingressar na carreira na Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). O período de inscrições do concurso para defensores públicos foi prorrogado até esta sexta-feira, dia 19 de janeiro.

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas desde o dia 14 de dezembro de 2017 e, somente na primeira semana, 1.672 candidatos imprimiram o boleto para pagamento da inscrição.

As inscrições são feitas exclusivamente via internet, no site da Fundação Carlos Chagas - www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 260.

O concurso para defensores públicos se destina ao preenchimento de 25 vagas e é um compromisso assumido pela administração da DPE-AM com governo e deputados estaduais. Hoje a DPE-AM tem na capital 102 defensores, mas trabalhando diretamente no atendimento à população, 82. Os aprovados serão chamados com a implantação de novos polos no interior.

A expectativa é que ocorram entre 3 mil e 4 mil inscrições para este certame.



O edital de abertura do concurso para defensores públicos está publicado na página da DPE-AM - www.defensoria.am.def.br, no Diário Oficial da instituição de 09 de dezembro de 2017, e também no site da Fundação Carlos Chagas - www.concursosfcc.com.br.

O salário oferecido ao defensor público é de R$ 14 mil. A função se destina ao atendimento à população mais carente financeiramente, perfil do assistido pela DPE-AM.





