Shopping Via Norte fecha operação com novas lojas

Manaus - Três marcas de peso vão reforçar as operações no segmento alimentício do shopping Manaus ViaNorte, no Nova Cidade, em 2018: Burger King, Giraffas e Risoto Mix.

Os contratos para a instalação das franquias já foram assinados e o processo para o início das atividades na praça de alimentação do empreendimento já estão adiantadas, com datas de inauguração ainda a serem definidas pelos lojistas.

Dos novos contratos, o Risoto Mix já está em operação com o seu cardápio de frutos do mar, grelhados, massas, carnes e kids reforçando a praça que já possui o Tambagrill Peixaria, Sabor Brasil, Bob’s, SubWay, Escangalho, Picanha Mania, Lug’s, Tapiocaria da Tia Jojo Restaurante, entre outras opções, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, de 12h às 22h.

O Giraffas chega com uma das maiores redes de fast-food do Brasil. Líder em vendas de pratos, a marca está presente em 130 cidades e possui mais de 410 unidades no território nacional e no exterior com pratos e lanches caseiros por cerca de 10 mil colaboradores.

Presente em lojas de rua, rodoviárias, aeroportos a marca chega no ViaNorte com a décima loja da expansão da franquia na capital amazonense oferecendo refeições generosas e saborosas, que cabem no bolso do consumidor.

“Vai ser uma loja vitoriosa. Estamos levando muita fé no ViaNorte. Teremos uma equipe grande de 20 colaboradores trabalhando em duas linhas de produção para fazer a melhor comida caseira que o cliente possa comer em um shopping”, informa um dos sócios da franquia em Manaus, Jean François.

A nova loja Giraffas vai funcionar numa área de 78 metros quadrados e gerar 20 novos postos de trabalho.

Já o Burger King será a próxima atração com seus hambúrgueres de carne grelhada como se fossem churrascos, feitos com 60 anos de tradição, sendo mais uma opção para os clientes do ViaNorte.

A operação da rede vai funcionar em uma área de 85 metros quadrados. As obras estão bem adiantadas em ritmo acelerado com previsão de inauguração para o próximo mês de fevereiro. A operação vai funcionar com 25 colaboradores.





