Gás de cozinha vai ficar 5% mais barato nas refinarias nesta sexta

Manaus - O preço do botijão de gás de 13 kg sofrerá o seu primeiro reajuste do ano nesta sexta-feira (19). A Petrobras anunciou que vai reduzir a cotação do Gás Liquefeito de Petróleo, o gás de cozinha, em 5% diretamente para as refinarias. Com essa mudança o preço do produto deve mudar também para o consumidor em até 10 dias nas revendas localizadas em Manaus.

Segundo a estatal, o preço médio de GLP residencial sem tributos comercializado nas refinarias da Petrobras será equivalente a R$ 23,16 por botijão de 13 kg a partir de sexta. O prazo de 10 dias, se deve ainda ao tempo em que as distribuidoras conseguem repassar o novo valor para as revendedoras, com o cálculo de custo.

Porém, não serão todos os pontos comercias que passarão a ter uma redução considerável. De acordo com o presidente da Federação dos Revendedores de Gás do Amazonas (Fegas-AM), Fernando Feitoza, as revendas que acompanharam todos os reajustes da Petrobras ao longo do ano de 2017 (um total 16,5% no acumulado), terá um impacto menor que 5% do valor.

“Aproximadamente 70% das revendas não acompanharam todos os reajustes da Petrobras, a maioria segurou, passaram só metade ou não repassaram. Então, essas não terão tanto impacto favorável ao cliente e deve permanecer no mesmo o preço”, explica Feitoza.

Ainda de acordo com Feitoza, atualmente o botijão gás pode custar até R$ 77, mas a média é de R$ 75 por carga. Esse preço se trata daquele revendedor que não repassou todos os reajustes para o cliente. “A margem do gás para este revendedor ficou estreita demais, então não deve ter tanta redução”, completa.

O revendedor Mauro Sérgio, de 37 anos, disse que chegou a vender o gás de cozinha de até R$ 80 mas, com a venda em baixa e a concorrência reduzindo o preço a valores bem mais baratos, se viu obrigado a fixar o preço nos atuais R$ 75 no dinheiro e R$ 77 no cartão.

“Os reajustes da Petrobras até estavam acontecendo com frequência, mas se tornou impossível acompanhar. As vendas começaram a cair demais, para mim caiu pela metade”, contou o microempresário.

Agora, Mauro Sérgio ainda não sabe quanto será o preço final do seu produto para o consumidor, após a nova redução. “Vamos aguardar a distribuidora repassar no novo valor. Essa redução quando chegar para nós já bem pequena”, comenta.

Nova política de preço

Juntamente com o anúncio do primeiro reajuste, a Petrobras decidiu que vai alterar sua política de preços do gás de cozinha. Em vez de mudar os valores todo mês, a empresa passará a alterá-lo a cada três meses. O GLP residencial, comercializado em botijões, será reajustado observando novos critérios, passando por uma regra de transição.

"O objetivo, conforme já anunciado, foi suavizar os repasses da volatilidade dos preços ocorridos no mercado internacional para o preço doméstico", destaca a Petrobras em comunicado.

O preço do botijão de gás de 13 kg, utilizado em residências, foi um dos vilões do orçamento dos brasileiros no ano passado. Duas em cada três pessoas com mais de 16 anos (67%) avaliam que o gás de cozinha compromete muito o orçamento familiar, de acordo com pesquisa do Datafolha. O estudo ainda mostra que a maioria absoluta (86%) avalia que o preço subiu demais nos últimos seis meses.

